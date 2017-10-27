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10:20  27 октября 2017 0

У главного прокурора Ямала новый заместитель

Здания Салехарда. ЯНАО, прокуратура, ямал, янао
В прокуратуре Ямала важное назначениеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На должность заместителя прокурора Ямала приказом Генпрокуратуры назначен старший советник юстиции Владимир Мартынов. В столицу региона он перебрался из Надыма, где был городским прокурором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО

Владимир Мартынов 1977 года рождения. В органах прокуратуры трудится с 2000 года. Службу начинал с должности следователя в прокуратуре Тобольска, где постепенно поднялся по карьерной лестнице до должности заместителя прокурора.

Владимир Мартынов занял пост заместителя прокурора ЯНАО

С 2005 года Мартынов работает на Ямале. Он был заместителем прокурора Муравленко, возглавлял природоохранную прокуратуру округа, расположенную в Надыме, после чего стал прокурором Надыма, где и работл по сей день.

Мартынов неоднократно был отмечен Генпрокуратурой за добросовестный труд, имеет знак отличия «За верность закону„II степени. Женат, воспитывает сына и дочь.

Раньше пост заместителя прокурора Ямала занимал Иосиф Минеев. В июне он получил назначение и переехал на работу в Саратовскую область

Вячеслав Егоров
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