У главного прокурора Ямала новый заместитель

На должность заместителя прокурора Ямала приказом Генпрокуратуры назначен старший советник юстиции Владимир Мартынов. В столицу региона он перебрался из Надыма, где был городским прокурором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО
Владимир Мартынов 1977 года рождения. В органах прокуратуры трудится с 2000 года. Службу начинал с должности следователя в прокуратуре Тобольска, где постепенно поднялся по карьерной лестнице до должности заместителя прокурора.
С 2005 года Мартынов работает на Ямале. Он был заместителем прокурора Муравленко, возглавлял природоохранную прокуратуру округа, расположенную в Надыме, после чего стал прокурором Надыма, где и работл по сей день.
Мартынов неоднократно был отмечен Генпрокуратурой за добросовестный труд, имеет знак отличия «За верность закону„II степени. Женат, воспитывает сына и дочь.
Раньше пост заместителя прокурора Ямала занимал Иосиф Минеев. В июне он получил назначение и переехал на работу в Саратовскую область