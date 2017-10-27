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Главные новости Югры
11:26  27 октября 2017 0

Глава СКР Бастрыкин тайно прилетел в ХМАО. Второй раз за полтора месяца

Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин прилетел в Сургут после скандала с погибшим подростком-мотоциклистомФото: Официальный сайт президента РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в пятницу, 27 октября, прилетел в Сургут. Об этом «URA.RU» сообщили источники в силовых структурах региона.

На момент публикации официального подтверждения нет — до старшего помощника прокурора ХМАО по СМИ Алины Никифоровой дозвониться не удалось. В пресс-службе главного управления СКР на звонки на указанный на сайте ведомства телефон не отвечают. По версии инсайдеров «URA.RU», визит Бастрыкина может быть личным — известно, что в Сургуте у главы Следственного комитета проживают родственники.

Согласно гипотезе других источников, Бастрыкин мог прилететь из-за резонансного ДТП с погибшим подростком-мотоциклистом в Октябрьском районе. Как ранее сообщало «URA.RU», обвиняемым по уголовному делу проходит инспектор ГИБДД, который был пьян в момент совершения аварии, по версии местных жителей. Полицейских обвиняют также в нападении на замглавы поселка Перегребное Дмитрия Мельниченко, который проходит свидетелем. Резонансное уголовное дело передано в Главное следственное управление СКР.

Александр Бастрыкин второй раз за короткий промежуток времени приезжает в Югру. Как ранее сообщало «URA.RU», Бастрыкин прилетал в ХМАО в середине сентября. После визита главы СКР в Следственном комитете заявили, что будет пересмотрено уголовное дело по крупному ДТП с десятью погибшими подростками — к ответственности могут быть привлечены чиновники.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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