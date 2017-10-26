14:31 26 октября 2017 0

К замглавы Перегребного с обыском пришли… сотрудники ГИБДД Фото: скрин видеозаписи момента обыска у Дмитрия Мельниченко

Заместитель главы администрации поселка Перегребное (Октябрьский район) Дмитрий Мельниченко заявил, что полицейские избили его в его же собственном кабинете. Об этом сам Мельниченко рассказал «URA.RU», а видео потасовки появилось в соцсетях.

Вице-мэр проходит свидетелем по резонансному делу о гибели подростка-мотоциклиста. Фигурантом этого дела и, по версии местных жителей, виновником аварии является сотрудник ГИБДД Батырхан Даудов. Трагедия, напомним, произошла в конце сентября: полицейский, выезжавший с второстепенной дороги на служебном УАЗе, не уступил дорогу юному мотоциклисту. Его автомобиль несколько метров протащил 15-летнего подростка с мотоциклом по дороге, после чего двухколесная машина загорелась, а мотоциклист погиб.

По словам Мельниченко, у него есть запись с видеорегистратора, на которой видно, что происходило на дороге сразу после ДТП, а также фотографии и видео с места происшествия. Вице-мэр уверяет, что Даудов был пьян.

Останки сгоревшего мотоцикла Фото: пресс-служба СКР

«К нам в администрацию поступило письмо за подписью начальника ГИБДД, где говорилось, что мотоциклист не справился с управлением, выскочил на полосу встречного движения и врезался в УАЗ под управлением местного жителя, хотя УАЗ выезжал со второстепенной дороги. Также у них было заключение, что Даудов трезвый. Я сразу понял, что пытаются замять дело. Опасаясь, что у меня изымут телефон, разослал всем знакомым сделанные мной фотографии и видео», — рассказывает Дмитрий Мельниченко.

Именно за этими материалами в кабинет заместителя главы администрации Перегребного пришли полицейские. По словам Мельниченко, обыск проводили сотрудники отдела собственной безопасности полиции и работники ГИБДД. При этом у некоторых не было с собой всех необходимых бумаг, чтобы изымать вещдоки в отсутствии следователей.

Вице-мэр поселка Перегребное Дмитрий Мельниченко стал героем в глазах местных жителей Фото: Дмитрий Мельниченко, «ВКонтакте»

«Я дважды позвонил в дежурную часть, но приехавший участковый только мешал сотрудникам администрации снимать происходящее на видео. Я считаю, что они пытались отобрать телефон, чтобы уничтожить доказательства вины своего коллеги. Пытались надеть наручники, также в нарушение законов, потому что я не преступник, сопротивление не оказывал. В конце концов, когда я уже начал одеваться, чтобы уйти, у главного из ОСБ, Рахманов его фамилия, сдали нервы. С меня сорвали куртку, Рахманов положил руку мне на лицо и ударил головой о шкаф. Потом — в живот, а когда я наклонился, сотрудник ОСБ ударил локтем по голове. Пытались поставить меня на колени, но им это не удалось. Выхватили у меня телефон из кармана — я уверен, что его уже не увижу. Побои я сразу же зафиксировал», — рассказывает Дмитрий Мельниченко.

Вице-мэр говорит, что планирует обратиться напрямую к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением о произволе со стороны силовиков. На момент публикации получить комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО не удалось — в ведомстве не отвечают на звонки на сотовые и рабочие телефоны. В адрес главного полицейского Югры Василия Романицы направлен официальный запрос.

В Следственном комитете округа пояснили, что заявления Мельниченко пока расценивают, «как целенаправленную попытку воспрепятствовать объективному расследованию уголовного дела». «Так, несмотря на свои заявление о наличии видеозаписи с места происшествия, свидетель отказался добровольно предоставить ее, в связи с чем было принято решение о проведении обыска, в ходе которого был изъят мобильный телефон с находящейся в нем видеозаписью», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Следственном комитете также пока не смогли уточнить, почему обыск проводили сотрудники ДПС и было ли заявление от Мельниченко о нанесении ему побоев. В ведомстве пообещали позднее прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщало «URA.RU», Батырхану Даудову накануне предъявлено обвинение в совершении преступлений по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «халатность».

Расследование уголовного дела находится на контроле Центрального аппарата СКР в Москве.