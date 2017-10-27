12:16 27 октября 2017 0

В здании тюменского Драмтеатра пройдет «Хэллоуин» для детей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменский общественник Александр Шемякин направил обращения областным чиновникам, прокурорам и детскому омбудсмену, попросив провести проверку детского мероприятия в ресторане «Маска», в здании тюменского драматического театра. Там на праздновании Хэллоуина юных горожан обещают научить варить колдовское зелье, и устроить им «танцы с чертями».

Фото: фрагмент рекламного объявления. Страница сети ресторанов «Максим» в «Фейсбуке»

Рассылка с информацией о намечающемся празднике распространяется через электронную почту и соцсети, рассказал председатель ТРОО «Народный контроль» Александр Шемякин корреспонденту «URA.RU».

В сообщениях сказано о проведении в Тюмени в ресторане «Маска», который находится в здании самого большого в России Тюменского драматического театра, 29 октября «Большого детского Хэллоуина».

Детям обещают: «отправимся на поиски заветных ингредиентов для приготовления магического зелья-веселья. Пройдем под покровом ночи, научимся прятаться от бластеров охотников и устроим зажигательные танцы с чертями».

Общественник отмечает, что «пляски с чертями» имеют признаки нарушения закона о защите детей от вредной информации, и особенно циничным выглядит это мероприятие потому, что проводить его организаторы намерены «в здании государственного театра», что «может быть воспринято как пассивное одобрение со стороны департамента культуры Тюменской области».

«Если бы это устраивали где-то на частной территории — пожалуйста, закрылись, и занимайтесь, чем хотите. Но здесь здание-то государственное учреждение культуры. Какие ассоциации у детей будут? Если бы на частной территории, я бы не возмущался», — пояснил собеседник агентства.

Шемякин отметил, что фактическим владельцем ресторана является тюменский бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло, которая при этом входит в попечительский совет тюменского православного радио «Вера».

Письмо «народный контролер» направил в областной департамент культуры, в прокуратуру области и уполномоченному по правам ребенка Андрею Степанову. В надзорном ведомстве корреспонденту «URA.RU» подтвердили — письмо поступило и зарегистрировано. «Документ принят в работу», — заверили в региональном департаменте культуры.

Детей научат «варить магическое зелье» и «плясать с чертями» Фото: фрагмент рекламного объявления

Детский омбудсмен Андрей Степанов рассказал нашему агентству, что изучил письмо и взял в работу. «Речь идет о нравственном здоровье детей, разумеется, мы стали работать по этому обращению. В пределах нашей компетенции, не откладывая в далекий ящик, обратились к специалистам, чтобы они оценили, насколько это влияет на здоровье детей», — рассказал он, пояснив, что текст приглашения на «Хэллоуин» и фото рекламного проспекта сейчас изучают эксперты.

Ресторан «Маска», согласно открытым данным, входит в крупный холдинг «Максим», основанный тюменским бизнесменом Ларисой Невидайло в начале 90-х годов. Впоследствии владелица «Максима» была назначена на пост регионального бизнес-омбудсмена, и передала холдинг в доверительное управление. Корреспонденту «URA.RU» Лариса Невидайло подтвердила, что бизнесом сейчас не занимается и полностью отошла от дел в «Максиме», поэтому за комментариями стоит обратиться к руководству холдинга.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова, «решение о проведении данного праздника основано на результатах мониторинга запросов от гостей заведения». В «Максиме» традиционно самыми популярными мероприятиями являются детская Новогодняя елка и детский «Хэллоуин». После анонса за два дня тюменцы забронировали больше половины билетов на праздник.

«Все мероприятия готовятся и проводятся так, чтобы не допустить нарушения действующего законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — подчеркнула Марина Филиппова.

Она отметила, что для участников установлено возрастное ограничение «12+», и об этом сообщают желающим приобрести билеты. «Также гостей уведомляют о том, что в стоимость билета входит посещение одного взрослого и одного ребенка, и присутствие взрослого на празднике обязательно», — отметила директор по развитию ресторанного холдинга «Максим».

«Программы каждого детского праздника в „Максиме“ составляются таким образом, чтобы не только не причинить вред здоровью наших юных гостей (как физическому, так и психическому), но и максимально наполнить развивающей и образовательной составляющей, — сообщила Марина Филиппова. — Игры и конкурсы направлены на раскрытие положительных качеств в характере ребенка, учат тому, что нужно помогать друг другу, а также напоминают о том, что добро всегда побеждает зло».