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11:09  27 октября 2017 0

Названа фамилия наиболее вероятного нового главы пермского крайкома КПРФ

Собрание работников ОАО Пермский мясокомбинат в поселке Майский, айтакова
Кандидатура экс-депутата уже одобрена в верхах партииФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Первый секретарь пермского крайкома КПРФ Владимир Корсун написал заявление о сложении с себя полномочий. Его место, скорее всего, достанется экс-депутату Заксобрания Ксении Айтаковой. Ее кандидатура уже одобрена в ЦК партии, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники в рядах коммунистов.

Как ожидается, Владимир Корсун покинет свой пост после ноябрьских праздников. При этом он сохранит свой мандат депутата Заксобрания. Имя его преемника также будет названо после праздников. В то же время в партии отмечают, что, скорее всего, это будет кто-то молодой, позволяющий крайкому по-новому взглянуть на ситуацию.

Ксения Айтакова является членом бюро пермского крайкома КПРФ. В 2011 году она избиралась в Заксобрание, где в течение всего созыва руководила фракцией КПРФ. В 2016 году она повторно баллотировалась, но проиграла выборы кандидату от ЕР Татьяне Шестаковой. После этого Айтакова вошла в состав краевого избиркома и стала помощницей вице-спикера Владимира Комоедова.

Игорь Чукреев
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