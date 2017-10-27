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27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
11:37  27 октября 2017 0

14-летнюю пермскую модель убила опасная инфекция в Китае

Открытая лицензия от 25.08.2015. Траур, свечи, траур
Юная модель, скорее всего, скончалась от менингитаФото: Ehsan Khakbaz H. /Flickr

Девочка-подросток из Перми, уехавшая на работу в Шанхай, скончалась от внезапной болезни. Предварительный диагноз — менингококковая инфекция.

Девочка училась быть моделью с 12 лет и не так давно получила титул «топ-модель» на одном из пермских конкурсов красоты. Осенью она уехала на три месяца в Шанхай. В среду, 25 октября, ей внезапно стало плохо — ее увезли в больницу с температурой около 40 градусов. Как пояснил «URA.RU» директор агентства «Грейт Модел» Эльвира Зайцева, за день до этого девочка снималась для каталога ювелирных изделий.

Юная модель около суток была в коме — ее подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения, однако спасти ребенка не удалось. В ночь на 27 октября девочка скончалась. «Предварительным диагнозом называют менингококковую инфекцию, — говорит Эльвира Зайцева. — Спасти ребенка почти не было шансов, в 80% случаев с таким диагнозом — смертельный исход. Сейчас китайская сторона проведет вскрытие, чтобы установить точные причины смерти девочки, и только потом отдаст тело. Говорят, эта процедура может занять месяц».

В соцсетях уже появилась информация, что у девочки, уехавшей на заработки, якобы не было страховки. «Это все неправда. Никто бы ребенка не отпустил в другую страну без страховки», — опровергает эту информацию Зайцева.

Также в Сети шел сбор средств, чтобы помочь маме юной модели прилететь к дочери в Китай. По словам директора модельного агентства, сейчас сбор средств остановлен, необходимая сумма набрана. Когда и как мама погибшей девочки поедет в Шанхай, пока неизвестно — на руках у женщины остался пятимесячный малыш.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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