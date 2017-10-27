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Главные новости Курганской области
13:05  27 октября 2017 0

Курганцы сбежали пешком на экватор, чтобы осуществить свою мечту. ФОТО

Закончить путешествие курганцы планируют в ИндонезииФото Дениса Иванова

Двое жителей Кургана отправились автостопом на экватор, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Конечная точка путешественников — Индонезия, куда они планируют добраться паромом из Сингапура. Подробный рассказ о путешествии Денис Иванов размещает в соцсетях.

Из Кургана путешественники выдвинулись 23 октября, в дороге они планируют максимально экономить деньги — ночуют в палатках и ловят попутки. Последний раз на связь молодые люди выходили в городе Караганда в Казахстане. «Ты где? В Караганде! Всегда мечтал написать эту фразу», — подписал свое фото на вокзале Денис Иванов.

По пути им уже пришлось пережить приключения. Ребята разместились на обед в заброшенном доме в Астане, где буквально накануне произошло убийство. «Парни, тут вчера „мокруха“ была, одного бомжа „замочили“, понятыми будете?» — прервал их трапезу оперативник. Ночевать в опасном здании путешественники в итоге не решились и нашли уединенный уголок в одном из парков, где поставили палатку.

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«Ты где? В Караганде! Всегда мечтал написать эту фразу» Фото Дениса Иванова

Денис Иванов в своих отчетах подробно рассказывает о стоимости еды и билетов, когда им все же приходится садиться на общественный транспорт. «Очень интересно, во сколько вам этот трип в итоге обойдется», — активно комментируют знакомые публикации Дениса. Многие просят подробнее рассказывать обо всех деталях и желают путешественникам удачи.

Татьяна Жаткина
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