{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Второй раз за 38 (!) дней. Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
14:10  27 октября 2017 0

Жириновский получит от Медведева здание РАН

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Жириновский ранее просил Путина о новом зданииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России планирует передать Институту мировых цивилизаций лидера ЛПДР Владимира Жириновского гостиницу, которой владеет Российская академия наук (РАН). По информации СМИ, премьер Дмитрий Медведев уже поручил подготовить предложение о передаче здания.

Информацию подтвердил РБК представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. Издание пишет, что речь идет о 14-этажном здании на Ленинском проспекте, ½, кор. 1. С 1990-х годов его арендует международное академическое агентство «Наука» (принадлежит РАН). В здании работают коммерческие компании и магазины. Академия наук надеется сохранить здание в своем ведении.

Ранее Жириновский обращался к президенту России Владимиру Путину с жалобой на нехватку площадей для партии и института. Якобы центральный аппарат ЛПДР и институт ютятся в одном здании по адресу 1-й Басманный переулок, 3/1, им не хватает места. Политик просил предоставить новое помещение для образовательного учреждения в центре Москвы.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров