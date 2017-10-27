Жириновский получит от Медведева здание РАН

Правительство России планирует передать Институту мировых цивилизаций лидера ЛПДР Владимира Жириновского гостиницу, которой владеет Российская академия наук (РАН). По информации СМИ, премьер Дмитрий Медведев уже поручил подготовить предложение о передаче здания.
Информацию подтвердил РБК представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. Издание пишет, что речь идет о 14-этажном здании на Ленинском проспекте, ½, кор. 1. С 1990-х годов его арендует международное академическое агентство «Наука» (принадлежит РАН). В здании работают коммерческие компании и магазины. Академия наук надеется сохранить здание в своем ведении.
Ранее Жириновский обращался к президенту России Владимиру Путину с жалобой на нехватку площадей для партии и института. Якобы центральный аппарат ЛПДР и институт ютятся в одном здании по адресу 1-й Басманный переулок, 3/1, им не хватает места. Политик просил предоставить новое помещение для образовательного учреждения в центре Москвы.