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27 октября 2017
14:52  27 октября 2017 0

Минобороны опубликовало кадры запуска ядерных ракет. ВИДЕО

Военная техника на ВДНХ. Москва, военная техника, тополь-м
Главное оружие России отправили на ученияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство обороны России опубликовало видеозапись с тренировочных пусков стратегического ядерного вооружения. В учениях принимали участие самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк, сообщает телеканал RT.

В учениях были задействованы все три рода войск, входящие в ядерную триаду России.

Участие в тренировках принял и президент РФ Владимир Путин. Как сообщает «Русская планета» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, Путин лично запустил четыре баллистические ракеты. Одна из них стартовала с космодрома «Плесецк», две — с атомной подводной лодки в Тихом океане, четвертая — с атомной подводной лодки в Баренцевом море. Учебные цели для ракет были заданы на территории России.

Игорь Чукреев
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