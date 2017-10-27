Министерство обороны России опубликовало видеозапись с тренировочных пусков стратегического ядерного вооружения. В учениях принимали участие самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, атомные подлодки Тихоокеанского и Северного флота, а также боевые расчеты РВСН космодрома Плесецк, сообщает телеканал RT.
В учениях были задействованы все три рода войск, входящие в ядерную триаду России.
Участие в тренировках принял и президент РФ Владимир Путин. Как сообщает «Русская планета» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства, Путин лично запустил четыре баллистические ракеты. Одна из них стартовала с космодрома «Плесецк», две — с атомной подводной лодки в Тихом океане, четвертая — с атомной подводной лодки в Баренцевом море. Учебные цели для ракет были заданы на территории России.