18:19 27 октября 2017 0

Бдительные горожане не смогли наказать водителя, припарковавшего свой автомобиль на место для инвалидов фото: группа «Дорога в будущее — 45» во «Вконтакте»

Инициативные курганцы не смогли наказать водителя, поставившего автомобиль под знаком «Инвалиды» на парковке областного управления ГИБДД. На сообщение о нарушении в Госавтоинспекции ответили, что «нарушителем» оказался сам дорожный знак и организация, которая его установила.

На одной опоре висел дорожный знак «Парковка» с табличной «Инвалиды» и табличкой «Зона действия (10 м)». А это противоречит ГОСТу и не допускается по правилам дорожного движения. «В связи с чем, привлечь водителя к административной ответственности не представляется возможным», — пояснили в ГИБДД. По словам водителей, знак убрали, и теперь на стоянке ГИБДД нет парковки для инвалидов. При этом ранее стрелка знака указывала на газон, и фактически для инвалидов было всего два места.

фото: группа «Дорога в будущее 45» во «Вконтакте»

«Я вам постоянно говорю, что может не водитель нарушил, а знак в неположенном месте! Вот и подтверждение! Дорогие гаишники, большое спасибо! Осталось только вам пожелать проверить все остальные знаки, установленные с нарушением этого чудного ГОСТа! , — порадовалась участница группы „Дорога в будущее — 45“, — Ведь сколько знаков, особенно, „Инвалидов“ установлены не верно. Работы у них уйма».

В то же время ряд активистов полагают, что владельцем автомобиля на фото может быть один сотрудников управления. В Управлении ГИБДД оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, предложив «URA.RU» направить в ведомство письменный запрос.