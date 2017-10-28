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28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
11:34  28 октября 2017 0

Порошенко два часа обсуждал с Госдепом перспективы Донбасса

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Украинцы регулярно согласовывают свои действия с американскими представителямиФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили ситуацию на Донбассе. Встреча длилась более двух часов.

Спецпредставитель Госдепа прибыл в Киев для того, чтобы обсудить готовность руководства Украины к диалогу относительно компромисса размещения миссии ООН в Донбассе. При разговоре помимо Волкера и Порошенко присутствовали глава администрации президента Константин Райнин и глава МИД Украины Павел Климкин. После разговора с руководством Киева представитель Госдепа он намерен договориться с российской стороной, сообщает Nation News.

В последнее время встречи спецпредставителя Госдепартамента США и руководства Украины проходят на регулярной основе. Их основной темой остается ситуация на Донбассе. До того Курт Волкер отдельно обсуждал ее с главой МИД Украины Павлом Климкиным, напоминает телеканал RT.

Виктор Жуков
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