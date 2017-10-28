Порошенко два часа обсуждал с Госдепом перспективы Донбасса

11:34 28 октября 2017 0

Украинцы регулярно согласовывают свои действия с американскими представителями Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили ситуацию на Донбассе. Встреча длилась более двух часов.

Спецпредставитель Госдепа прибыл в Киев для того, чтобы обсудить готовность руководства Украины к диалогу относительно компромисса размещения миссии ООН в Донбассе. При разговоре помимо Волкера и Порошенко присутствовали глава администрации президента Константин Райнин и глава МИД Украины Павел Климкин. После разговора с руководством Киева представитель Госдепа он намерен договориться с российской стороной, сообщает Nation News.

В последнее время встречи спецпредставителя Госдепартамента США и руководства Украины проходят на регулярной основе. Их основной темой остается ситуация на Донбассе. До того Курт Волкер отдельно обсуждал ее с главой МИД Украины Павлом Климкиным, напоминает телеканал RT.