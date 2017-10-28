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28 октября 2017
13:05  28 октября 2017 0

В Москве выбрали логотипы уральских городов. Екатеринбург не понравился никому. ФОТО

Уральцы прислали слишком мало заявок для победыФото: lettersandthecity

Интернет-платформа TSDL CALLIGRAPHY провела общероссийский конкурс логотипов российских городов «Буквы моего города». В число победителей с Урала попал только Нижний Тагил, да и то в категории «приз зрительских симпатий».

Всего на конкурс «Буквы моего города» было прислано 434 работы. Чаще всего предлагались варианты логотипов для Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. С Урала предложений было немного, но набралось 5 вариантов для Екатеринбурга, ни один из них, в прочем, в числе 15-ти победителей не значится.

Помимо столицы Среднего Урала в конкурсе принимали участие работы, посвященные Сургуту, Челябинску, Кургану и Нижнему Тагилу. Последний отметили «призом зрительских симпатий».

Лучшие работы будут выставляться в культурном центре ЗИЛ в Москве в течение ноября.

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Единственный победитель конкурса с Урала Фото: с сайта конкурса «Много Букв»

Виктор Жуков
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