Интернет-платформа TSDL CALLIGRAPHY провела общероссийский конкурс логотипов российских городов «Буквы моего города». В число победителей с Урала попал только Нижний Тагил, да и то в категории «приз зрительских симпатий».
Всего на конкурс «Буквы моего города» было прислано 434 работы. Чаще всего предлагались варианты логотипов для Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. С Урала предложений было немного, но набралось 5 вариантов для Екатеринбурга, ни один из них, в прочем, в числе 15-ти победителей не значится.
Помимо столицы Среднего Урала в конкурсе принимали участие работы, посвященные Сургуту, Челябинску, Кургану и Нижнему Тагилу. Последний отметили «призом зрительских симпатий».
Лучшие работы будут выставляться в культурном центре ЗИЛ в Москве в течение ноября.