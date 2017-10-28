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28 октября 2017
Главные новости Москвы
22:23  28 октября 2017 0

Убыточный «Первый канал» получит еще три млрд рублей от государства

Эрнст Константин, Путин Владимир, Медведев Дмитрий, эрнст константин, путин владимир
Телеканалу компенсируют убыткиФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Поправки в федеральный бюджет на 2018—2019 годы, принятые Госдумой, предполагают выделение «Первому каналу» дополнительных субсидий на сумму три миллиарда рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «Первому каналу» возместят затраты, связанные с актуализацией телеэфира и приобретением программных продуктов. Кроме того, канал получит деньги за осуществление международной деятельности, пишет РБК.

По данным аналитиков Mediascope, «Первый канал» ежегодно теряет аудиторию. Так, в 2016 году телеканал потерял 11,6% зрителей. За девять месяцев текущего года первая кнопка не досчиталась еще 10,7%.

Что касается расходов «Первого канала», то в прошлом году они превысили 35 млрд рублей. При этом выручка канала составила 27,7 млрд рублей.

Олег Теплоухов
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