Убыточный «Первый канал» получит еще три млрд рублей от государства

Поправки в федеральный бюджет на 2018—2019 годы, принятые Госдумой, предполагают выделение «Первому каналу» дополнительных субсидий на сумму три миллиарда рублей.
В пояснительной записке к документу отмечается, что «Первому каналу» возместят затраты, связанные с актуализацией телеэфира и приобретением программных продуктов. Кроме того, канал получит деньги за осуществление международной деятельности, пишет РБК.
По данным аналитиков Mediascope, «Первый канал» ежегодно теряет аудиторию. Так, в 2016 году телеканал потерял 11,6% зрителей. За девять месяцев текущего года первая кнопка не досчиталась еще 10,7%.
Что касается расходов «Первого канала», то в прошлом году они превысили 35 млрд рублей. При этом выручка канала составила 27,7 млрд рублей.