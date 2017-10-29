{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
05:44  29 октября 2017 0

В Перми радиационное пятно огородили деревянным забором. ВИДЕО

Газоразрядный радиометр в зоне повышенного фона показывает уровень в 90,5 микрозиверт/часФото: Youtube (скрин)

Место аномальной радиоактивности на улице Тихой в Перми огородили деревянным забором, который должен предотвратить попадание туда случайных прохожих. Внутри радиоактивного пятна специалисты, производившие изучение места, зачем-то вбили металлический штырь, сообщает kp.ru.

О происхождении пятна пока ничего не известно. Новые комментарии специалисты смогут дать не раньше понедельника.

Между тем в сети Интернет уже появились видеоподтверждения аномалии. На записях видно, что в самой опасной точке счетчик фиксирует радиационный фон на уровне 90,5 микрозиверт в час.

Как ранее сообщало «URA.RU», радиационное пятно в Свердловском районе Перми было обнаружено в пятницу, 27 октября. Специалисты, обследовавшие место, установили, что опасности для жителей города аномалия не представляет — до ближайшего жилья не менее 200 м. В непосредственной близости от пока не установленного источника радиации находится кафе и автозаправочная станция — персонал данных учреждений утверждает, что их никто об опасности не предупреждал. Мимо опасной зоны проходит и пешеходная дорожка в церковь. Проход по ней не перекрыт. В настоящее время огорожен участок площадью 12 квадратных метров.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров