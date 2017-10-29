Место аномальной радиоактивности на улице Тихой в Перми огородили деревянным забором, который должен предотвратить попадание туда случайных прохожих. Внутри радиоактивного пятна специалисты, производившие изучение места, зачем-то вбили металлический штырь, сообщает kp.ru.
О происхождении пятна пока ничего не известно. Новые комментарии специалисты смогут дать не раньше понедельника.
Между тем в сети Интернет уже появились видеоподтверждения аномалии. На записях видно, что в самой опасной точке счетчик фиксирует радиационный фон на уровне 90,5 микрозиверт в час.
Как ранее сообщало «URA.RU», радиационное пятно в Свердловском районе Перми было обнаружено в пятницу, 27 октября. Специалисты, обследовавшие место, установили, что опасности для жителей города аномалия не представляет — до ближайшего жилья не менее 200 м. В непосредственной близости от пока не установленного источника радиации находится кафе и автозаправочная станция — персонал данных учреждений утверждает, что их никто об опасности не предупреждал. Мимо опасной зоны проходит и пешеходная дорожка в церковь. Проход по ней не перекрыт. В настоящее время огорожен участок площадью 12 квадратных метров.