11:29 29 октября 2017 1

Охрана посчитала, что парней следует проверить, прежде чем пускать к тренажёрам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Двое жителей Сургута не смогли записаться в фитнес-клуб Platinum, который находится в торговом центре «Богатырь» на улице 30 лет Победы, 66. Молодые люди уверены, что причиной этого — внешность: оба являются, по их словам, «лицами кавказской национальности».

Как рассказал в соцсети один из мужчин, Джамиль Сариев (Jamil Sariev), служба безопасности спортивного зала отсканировала у них с товарищем паспорта (на момент написания новости имя второго участника истории уточнить не удалось) и заявила, что они должны пройти проверку. «И сказали, что будут в течение десяти дней это рассматривать <…> Нам мешает, чёрт возьми, служба безопасности», — написал Джамиль и добавил, что для его товарища занятие спортом должно было стать мотивацией на пути борьбы с курением. «Отсканировали паспорт. Я гражданин Российской Федерации. Пока результатов нет. Не звонят», — рассказал на камеру друг Джамиля, желающий бросить курить.

Корреспондент «URA.RU» не смог оперативно взять комментарий у руководства фитнес-зала «Платинум». Администратор клуба Валерия Тишкина сообщила что в ближайшее время передаст начальству информацию и пообещала, что комментарий будет предоставлен позднее. Она также сообщила, что об этой истории слышит впервые, но считает, что поведение службы охраны является «нормальным». «Каждый фитнес-клуб имеет право на проверку своих клиентов», — сообщила она в разговоре с «URA.RU»

Видео под названием «Как записаться в тренажёрный зал, если ты ЛКН [лицо кавказской национальности]» было загружено в социальную сеть «ВКонтакте» ночью 29 октября и за десять часов набрало почти 13 тысяч просмотров.