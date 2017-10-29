Хищник не рассчитал свои силы
Под Нижневартовском медведь застрял в окне вахтовой бытовки. Вытаскивать его пришлось с помощью грузового автомобиля.
Зверь не рассчитал свои силы и не смог выбраться из проема окна самостоятельно. Поэтому помогать ему пришлось рабочим, которые использовали КамАЗ. Медведя привязали за лапы и вытянули из узкого проема.
Перед операцией по спасению хищнику вкололи снотворное, а сам процесс спасения засняли на телефон, пишет агентство Nation News.
Видео: Эльдар Абдуллабеков