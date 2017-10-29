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Главные новости Югры
16:01  29 октября 2017 1

Под Нижневартовском застрявшего медведя вытащили из окна грузовиком. ВИДЕО

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Хищник не рассчитал свои силыФото: pixabay.com

Под Нижневартовском медведь застрял в окне вахтовой бытовки. Вытаскивать его пришлось с помощью грузового автомобиля.

Зверь не рассчитал свои силы и не смог выбраться из проема окна самостоятельно. Поэтому помогать ему пришлось рабочим, которые использовали КамАЗ. Медведя привязали за лапы и вытянули из узкого проема.

Перед операцией по спасению хищнику вкололи снотворное, а сам процесс спасения засняли на телефон, пишет агентство Nation News.

Видео: Эльдар Абдуллабеков

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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