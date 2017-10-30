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30 октября 2017
29 октября 2017
03:18  30 октября 2017 0

В американском зоопарке умертвили переданного Россией амурского тигра. ФОТО

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Болезнь хищника прогрессировала с каждым днемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трехлетний амурский тигр Мартин, завезенный летом из России, был усыплен в Денверском зоопарке Колорадо, США. Причиной умертвления животного стала быстро развивающаяся лейкемия.

Тигр, рожденный в июне 2014 года в Московском зоопарке, прибыл в Штаты 1 июля этого года, сообщает The Denver Post. Но акклиматизация хищника к осени не завершилась: в октябре Мартин стал вялым и потерял аппетит. Работники зоопарка заподозрили неладное и решили взять анализы на экспертизу. Вскоре ветеринары вынесли вердикт: тигр оказался болен стремительно развивающейся лейкемией. После определения рака, руководство зоопарка приняло решение усыпить животное.

При этом отмечается, что медицинские показания тигра при отправке в Америку не показали никаких проблем со здоровьем. Животному дали время привыкнуть к новой среде обитания, поэтому на публике хищник так и не появился. В зоопарке сообщили, что перед тем, как подвергнуть Мартина эвтаназии, у него собрали репродуктивный материал, который, возможно, будет использован в будущем.

Наталья Полетавкина
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