Трехлетний амурский тигр Мартин, завезенный летом из России, был усыплен в Денверском зоопарке Колорадо, США. Причиной умертвления животного стала быстро развивающаяся лейкемия.
Тигр, рожденный в июне 2014 года в Московском зоопарке, прибыл в Штаты 1 июля этого года, сообщает The Denver Post. Но акклиматизация хищника к осени не завершилась: в октябре Мартин стал вялым и потерял аппетит. Работники зоопарка заподозрили неладное и решили взять анализы на экспертизу. Вскоре ветеринары вынесли вердикт: тигр оказался болен стремительно развивающейся лейкемией. После определения рака, руководство зоопарка приняло решение усыпить животное.
При этом отмечается, что медицинские показания тигра при отправке в Америку не показали никаких проблем со здоровьем. Животному дали время привыкнуть к новой среде обитания, поэтому на публике хищник так и не появился. В зоопарке сообщили, что перед тем, как подвергнуть Мартина эвтаназии, у него собрали репродуктивный материал, который, возможно, будет использован в будущем.