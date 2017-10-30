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30 октября 2017
29 октября 2017
07:34  30 октября 2017 0

В Одессе возбуждено уголовное дело после сообщений о попытке захвата воинской части

Акция
В Национальной полиции Украины опровергают информацию о захватеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за нарушений, которые имели место при несении караульной службы в одесской воинской части. Делу дали ход после информации о том, что неизвестные разграбили имущество части.

В то же время советник главы Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что правоохранители отрицают официальное заявление ВВС Украины о захвате воинской части и не будут возбуждать дело по этому поводу, пишет RT.

Ранее «URA.RU», ссылаясь на сообщение авиаторов ВСУ, передавало, что порядка 40 человек в балаклавах частично демонтировали ограду военного объекта и вывезли имущество воинской части. Предполагалось, что военные Украины стали жертвами сотрудников торгово-развлекательного центра.

Как сообщает «Национальная служба новостей», видео, которое опубликовано на YouTube, зафиксировало попытку захвата. Ролик демонстрирует, как неизвестные рушат забор, проникают на территорию военного объекта, после чего вступают в конфликт с людьми в камуфляже.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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