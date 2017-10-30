В Одессе возбуждено уголовное дело после сообщений о попытке захвата воинской части

Военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за нарушений, которые имели место при несении караульной службы в одесской воинской части. Делу дали ход после информации о том, что неизвестные разграбили имущество части.
В то же время советник главы Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк заявил, что правоохранители отрицают официальное заявление ВВС Украины о захвате воинской части и не будут возбуждать дело по этому поводу, пишет RT.
Ранее «URA.RU», ссылаясь на сообщение авиаторов ВСУ, передавало, что порядка 40 человек в балаклавах частично демонтировали ограду военного объекта и вывезли имущество воинской части. Предполагалось, что военные Украины стали жертвами сотрудников торгово-развлекательного центра.
Как сообщает «Национальная служба новостей», видео, которое опубликовано на YouTube, зафиксировало попытку захвата. Ролик демонстрирует, как неизвестные рушат забор, проникают на территорию военного объекта, после чего вступают в конфликт с людьми в камуфляже.