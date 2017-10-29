Порядка 40 человек в балаклавах частично демонтировали ограду объекта ВВС Украины и вывезли имущество воинской части. Предположительно, украинские военные стали жертвами сотрудников торгово-развлекательного центра. Сейчас на месте ЧП работают правоохранители.
На странице facebook авиаторы ВСУ сообщили, что ЧП произошло примерно в 8:45 воскресенья, 29 октября. «Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного, центра „Citi Center“, частично демонтировали ограждение воинской части А3571, и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», — цитирует сообщение «Газета.ру».
Как уже сообщало «URA.RU», накануне глава комитета Госдумы по обороне и экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов крайне уничижительно отозвался о боевых качествах украинских военных. «Сброд в вооруженных силах Украины из-за процветающего пьянства сам себя развалит», — прокомментировал он заявление одного из генералов ВСУ по поводу угрозы со стороны подлодок Черноморского флота РФ.