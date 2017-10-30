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30 октября 2017
29 октября 2017
07:31  30 октября 2017 0

«Матильда» уступила «Последнему богатырю». Фильм Учителя не стал лидером проката

Премьера показа фильма режиссера Алексея Учителя
Картина Учителя заняла второе место в прокате по итогам выходныхФото: Анна Майорова © URA.RU

Фильм Алексея Учителя «Матильда», который еще до выхода на большой экран приобрел скандальную славу благодаря усилиям депутата Госдумы Натальи Поклонской, собрал в премьерный уикенд 230 млн рублей. Картина заняла второе место в российском прокате, уступив сказке «Последний богатырь».

Российский фильм от Disney по итогам выходных стал лидером проката, собрав 448 млн рублей, сообщает агентство Nation News.

«Последний богатырь» рассказывает о москвиче по имени Иван, который из переносится в волшебную страну Белогорье и оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. Главные рои в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.

Ранее режиссер «Матильды» Алексей Учитель посетовал на то, что его картина не собрала достаточно средств в премьерный показ из-за отсутствия рекламы на телевидении.

Третье место в российском прокате по итогам выходных занял фильм ужасов «Пила-8» (132 млн рублей), отмечает РИА «Новости».

Наталья Володина
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