Фильм Алексея Учителя «Матильда», который еще до выхода на большой экран приобрел скандальную славу благодаря усилиям депутата Госдумы Натальи Поклонской, собрал в премьерный уикенд 230 млн рублей. Картина заняла второе место в российском прокате, уступив сказке «Последний богатырь».
Российский фильм от Disney по итогам выходных стал лидером проката, собрав 448 млн рублей, сообщает агентство Nation News.
«Последний богатырь» рассказывает о москвиче по имени Иван, который из переносится в волшебную страну Белогорье и оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. Главные рои в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко.
Ранее режиссер «Матильды» Алексей Учитель посетовал на то, что его картина не собрала достаточно средств в премьерный показ из-за отсутствия рекламы на телевидении.
Третье место в российском прокате по итогам выходных занял фильм ужасов «Пила-8» (132 млн рублей), отмечает РИА «Новости».