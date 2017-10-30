11:32 30 октября 2017 1

Путешественники надели респираторы из-за едкого запаха серы Фото: Данил Смолла

Уральские экстремалы и путешественники забрались на вершину одного из крупнейших вулканов Индонезии — Агунг, который в эти дни находится на грани извержения. Соответствующий ролик на YouTube был опубликован, по их словам, «в познавательных целях». Путешественники настоятельно рекомендуют не повторять их маршрут.

Екатеринбуржцы Данил Смолла, Артём Шева и Михаил Рябов начали восхождение вечером. Подъём занял 6,5 часов, спуск 3,5 часа: «Рассвет там встретили».

«Подъем был достаточно тяжелым не только в физическом плане, но и в моральном. По факту, ты идёшь по огромной бомбе, которая способна рвануть в любой момент!» — написал Смолла в комментарии к ролику на YouTube, который рассказывает о восхождении уральцев.

Путешественники поведали и о том, в каком состоянии в эти дни находится вулкан. Они отметили, что дыма из вулкана стало идти гораздо больше, чем можно было видеть на фотографиях, опубликованных в Сети ранее. Подземных толчков не ощущалось, но был слышен «грохот, похожий на раскаты грома». Экстремалы уточнили, что решили надеть респираторы, так как ближе к вершине стал серьёзно чувствоваться едкий запах серы.

1/3 Фото: Данил Смолла

В разговоре с «URA.RU» Данил Смолла рассказал, что их команда пробудет в Индонезии «ещё месяц», чтобы дождаться извержения. По его словам, местные жители уверены в «неизбежности извержения». «Говорят, что Бали абсолютно стабилен, а в радиусе 12 километров от вулкана достаточно опасная зона». Уралец сказал, что если его команде удастся дождаться извержения, то мир увидит извержение через объектив квадрокоптера.

Также он поделился, что его опасения, связанные с тем, что их поступок начнут осуждать, подтвердились, правда, неожиданным образом. «Мы выложили видео на крупнейшем форуме Бали и были удивлены количеством комментариев, причём в основном от женского пола. Они пишут, что нам «заняться нечем» и то, что мы «пытаемся хайпануть на действующем вулкане. Но это нормально. То же самое было, когда мы поднимались на башню в Екатеринбурге».