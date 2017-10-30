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Главные новости Свердловской области
11:56  30 октября 2017 0

Уральским адвокатам выплатят долги. Угрозы отказаться от подзащитных подействовали

Судебное заседание о возмещении материального ущерба за мерседес Александра Мишарина. Екатеринбург, удостоверение адвоката
Задолженность перед адвокатами образуется уже второй год подрядФото: Александр Мамаев © URA.RU

После угрозы Совета адвокатской палаты Свердловской области с 1 ноября приостановить бесплатную защиту фигурантов уголовных дел юристам пообещали выплатить накопившийся долг. За шесть месяцев управление судебного департамента в Свердловской области и региональное ГУ МВД задолжали адвокатам порядка 17 миллионов рублей.

Решение адвокатов может парализовать работу судов. По Уголовно-процессуальному кодексу, ни одно уголовное дело не может рассматриваться в суде без защитника. Кроме того, все следственные действия должны проводиться только в присутствии адвоката, иначе доказательства будут признаны в суде недопустимыми. Поэтому управление судебного департамента и ГУ МВД России по Свердловской области экстренно отреагировали на ультиматум адвокатов.

«Хочу успокоить представителей адвокатского сообщества. В связи с возникшей ситуацией из Москвы в адрес уральского полицейского главка поступило официальное письмо, где говорится, что в ноябре текущего года накопившийся долг будет погашен», — пояснил «URA.RU» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Когда именно в ноябре будут перечислены деньги, он не уточнил.

По словам первого заместителя председателя Свердловской коллегии адвокатов Игоря Федорова, никаких писем адвокаты пока не получали. «Но мы ждем. До 1 ноября еще два дня. В декабре прошлого года была аналогичная ситуация. Адвокаты также приняли решение приостановить работу. В итоге в течение двух недель долг был погашен», — сообщил нашему агентству юрист.

Он также уточнил, что если работу все же придется приостановить, то адвокаты не бросят те дела, которые уже ведут. Но будут отказываться от участия в новых процессах.

Александр Пономарев
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