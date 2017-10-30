15:58 30 октября 2017 0

В правительстве Зауралья скроили бюджет под гнетом требований Минфина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Проект бюджета Курганской области на 2018 год и период до 2020 года утвержден на внеочередном заседании правительства региона. Он сформирован в условиях жестких ограничений с учетом требований Минфина и программы оздоровления финансов региона, отметил начальник финансового управления Елена Лукашук. У областной прокуратуры возникли нарекания к документу, передает корреспондент «URA.RU».

На 2018 год доходы бюджета Зауралья планируются в сумме 36,8 млрд рублей (на 3% больше к доходам 2017 года), расходы — 39,4 млрд рублей (больше на 1,6%), дефицит — 2 млрд 615 млн рублей (предельный уровень по требованию Минфина).

Собственные доходы планируются в объеме 20 млрд 508 млн рублей с ростом на 16% к уровню этого года. Основным источником собственных доходов казны, как и в предыдущие годы, будет налог на доходы физических лиц — он составит 6,4 млрд рублей (или 31% собственных доходов). Доходы от продажи областного имущества планируются в сумме 2,2 млрд рублей, от продажи акций — 580 млн рублей.

Львиная доля расходов бюджета пойдет на выплату зарплат с начислениями — 14,2 млрд рублей (36% всех расходов областного бюджета). Как отметила Лукашук, учтены средства на выполнение Указов президента по повышению зарплат работникам бюджетной сферы, на повышение МРОТ (с 1 января 2018 года до 9480 рублей), что коснется порядка 20 тысяч зауральцев, а также на индексацию зарплат на 4% для тех бюджетников, зарплата которых не индексировалась с 1 января 2017 года.

На социальные выплаты потратят 3,6 млрд рублей. Вырастут расходы на медстрахование неработающего населения до 4,5 млрд рублей.

Отдельно Лукашук остановилась на госдолге региона. На обслуживание долговых обязательств запланировано 1,6 млрд рублей. В настоящее время объем госдолга составляет 16,2 млрд рублей, из которых 11,5 — это коммерческие кредиты, напомнила она. В 2018 году в соответствии с графиками погашения ранее привлеченных бюджетных кредитов Курганской области предстоит вернуть в федеральный бюджет 1,3 млрд рублей. «Вместе с тем, правительством РФ предполагается в 2018 году реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных в 2015—2017 годах с продлением их срока возврата от 7 до 12 лет на определенных условиях. Если данное решение будет принято, и будет заключено соглашение с Минфином, то объем возврата составит 194 млн рублей», — подчеркнула Елена Лукашук.

Расходы на инвестиционную программу запланированы в сумме 1,3 млрд рублей. На обеспечение жильем детей-сирот выделят 572 млн рублей, на господдержку сельского хозяйства — 735 млн рублей. Дорожный фонд составит 3,6 млрд рублей. Местным бюджетам на 2018 год выделят 12 млрд 937 млн рублей — это 33% от общих расходов областного бюджета.

На плановый период бюджет предполагается пока бездефицитный: на 2019 год — 31,8 млрд рублей, на 2020 год — 32,2 млрд рублей. Проект закона необходимо внести в облдуму до 1 ноября.

Прокуратура Зауралья выступила с рядом замечаний к проекту бюджета. Прежде всего, по приостановке индексации детских пособий. «Отказ от индексации повлечет существенное уменьшение объема социальной помощи, это равносильно отказу государства от ранее принятых на себя обязательств», — выступил старший помощник прокурора Елена Бородина. Это, по мнению надзорного органа, недопустимо.

Прокуратура также требует обратить внимание на обеспечение больных лекарствами при амбулаторном лечении. «Предусмотрено всего 245 млн рублей, а потребность составляет более 780 млн рублей», — отметил помощник прокурора.

Растет социальная напряженность среди детей-сирот. В очереди на получение жилья стоят свыше 1800 зауральских сирот. Более 200 из них ожидают квартиры дольше пяти лет. Однако финансирование программы на 2018 год позволит обеспечить жильем около одной трети нуждающихся выпускников детдомов, напомнили в прокуратуре.

Недостаточно средств, по мнению надзорного ведомства, выделено на дорожное хозяйство. В области всего один пункт весового контроля, который не может обеспечить контроль для сохранности дорог.

В завершение своего выступления Елена Бородина сообщила о задолженности бюджета по исполненным госконтрактам: 259 млн рублей должен областной бюджет, и еще 619 млн рублей — муниципальные заказчики. «Указанная ситуация требует дополнительных средств для уменьшение задолженности».

Губернатор Алексей Кокорин ответил, что во втором чтении проекта обязательно будут предусмотрены все замечания, помимо финансирования пунктов весового контроля. «Здесь никакого нормативного акта нет, будем привлекать инвесторов для этой деятельности. В остальном замечания правомерные», — резюмировал он.