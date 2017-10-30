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Главные новости Пермского края
13:53  30 октября 2017 0

Бывший судебный пристав номинирован на пост главы администрации пермского губернатора

Бабич Мантуров и Решетников, заседание совета по промышленной политике ПФО. Пермь, максим решетников
Максима Решетникова веселят новыми кандидатурами на пост главы администрацииФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермскую элиту озадачили новым именем потенциального руководителя администрации губернатора. Однако в пресс-службе ведомства информацию об уходе действующего начальника опровергают.

Авторы влиятельного пермского Telegram-канала «СоленыУши» удивили своих подписчиков неожиданной информацией. Якобы председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова (уроженка Грозного, бывший сотрудник службы судебных приставов, возглавляла пермское УФССП в 2010—2013 годах) проходит согласование для назначения на пост руководителя администрации губернатора.

Юлия Андрианова как раз покинула ЗАГС
Фото с сайта управления Минюста РФ по Пермскому краю

«Как нам сообщили источники из АП (вероятно, имеется в виду администрация президента — прим. ред.), к ним обратилась за согласованием на должность главы администрации губернатора Пермского края председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова», — пишут «СоленыУши». При этом авторы не утверждают, что назначение состоится и кандидатуру Андриановой действительно рассматривает губернатор Максим Решетников.

С самой Юлией Андриановой связаться не удалось. А вот в комитете ЗАГС сообщили, что на прошлой неделе чиновница уже оставила должность председателя.

Впрочем, в пресс-службе администрации губернатора полностью опровергли сведения из Telegram-канала: «Информация не соответствует действительности. Рустем Рафисович (Юсупов, действующий глава администрации губернатора — прим. ред.) работает и никуда уходить не собирается».

Конференция Единой России. Пермь, Рустем Юсупов
Анонимы в Telegram мешают спокойно работать Рустему Юсупову
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Собеседник в окружении Юсупова предполагает, что авторы «СоленыУши» пытались показать свою близость к администрации, но просчитались и создали очевидный «фейк»: «У Юсупова есть варианты продолжения карьеры. Он может уйти как уже в ноябре, так и в марте следующего года — после президентских выборов. Но настоящий кандидат на должность главы администрации другой — вице-премьер и руководитель аппарата правительства Елена Лопаева».

Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора в конце декабря прошлого года по приглашению прежнего главы региона Виктора Басаргина. А ранее чиновник руководил управлением Минюста РФ по Пермском краю. Разговоры о вероятной отставке Юсупова возникли еще в феврале — сразу после смены губернатора.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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