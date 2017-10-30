Бывший судебный пристав номинирован на пост главы администрации пермского губернатора

Пермскую элиту озадачили новым именем потенциального руководителя администрации губернатора. Однако в пресс-службе ведомства информацию об уходе действующего начальника опровергают.
Авторы влиятельного пермского Telegram-канала «СоленыУши» удивили своих подписчиков неожиданной информацией. Якобы председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова (уроженка Грозного, бывший сотрудник службы судебных приставов, возглавляла пермское УФССП в 2010—2013 годах) проходит согласование для назначения на пост руководителя администрации губернатора.
«Как нам сообщили источники из АП (вероятно, имеется в виду администрация президента — прим. ред.), к ним обратилась за согласованием на должность главы администрации губернатора Пермского края председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова», — пишут «СоленыУши». При этом авторы не утверждают, что назначение состоится и кандидатуру Андриановой действительно рассматривает губернатор Максим Решетников.
С самой Юлией Андриановой связаться не удалось. А вот в комитете ЗАГС сообщили, что на прошлой неделе чиновница уже оставила должность председателя.
Впрочем, в пресс-службе администрации губернатора полностью опровергли сведения из Telegram-канала: «Информация не соответствует действительности. Рустем Рафисович (Юсупов, действующий глава администрации губернатора — прим. ред.) работает и никуда уходить не собирается».
Собеседник в окружении Юсупова предполагает, что авторы «СоленыУши» пытались показать свою близость к администрации, но просчитались и создали очевидный «фейк»: «У Юсупова есть варианты продолжения карьеры. Он может уйти как уже в ноябре, так и в марте следующего года — после президентских выборов. Но настоящий кандидат на должность главы администрации другой — вице-премьер и руководитель аппарата правительства Елена Лопаева».
Рустем Юсупов возглавил администрацию губернатора в конце декабря прошлого года по приглашению прежнего главы региона Виктора Басаргина. А ранее чиновник руководил управлением Минюста РФ по Пермском краю. Разговоры о вероятной отставке Юсупова возникли еще в феврале — сразу после смены губернатора.