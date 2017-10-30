В Челябинск едут гонцы от Путина

Передовая группа Федеральной службы охраны (ФСО) в рамках подготовки к визиту глав двух государств России и Казахстана, Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, приедет в Челябинск в пятницу. Об этом сообщил «URA.RU» источник в правительстве Челябинской области.
Кроме того, по словам источника, на Южном Урале в эти дни ждут представителей федеральных ведомств. Так, в понедельник, 30 октября, в Челябинск приехал представитель Минобразования РФ. Он проверит, как идет подготовка к выставке российского Минобра в Челябинске, которая состоится во время российско-казахстанского форума. Сегодня же руководители экономического блока областного правительства проведут видеоконференции, на которых отчитаются, как готовятся к форуму. Все это обсуждалось на аппаратном совещании у губернатора Бориса Дубровского.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин не стал комментировать прибытие ФСО и других федеральных чиновников. «Подготовка к форуму идет согласно плану, — заявил „URA.RU“ Дмитрий Федечкин. — Губернатор уже лично проверил готовность гостевых маршрутов». На совещании в мэрии глава Челябинска Евгений Тефтелев сообщил журналистам, что работы по благоустройству города и инфраструктуры продолжатся и после форума.
Российско-казахстанский форум пройдет в Челябинске с 8 по 9 ноября. Областные власти готовят несколько площадок, которые предложат посетить президенту. Такими площадками могут стать новый областной перинатальный центр, где также ждут министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову. Деловая часть форума пройдет на заводе «Русские электрические двигатели» промышленной группы «КОНАР». Именно здесь состоится заседание Российско-Казахстанского делового совета с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. На базе ЮУрГУ пройдут форум ректоров вузов России и Казахстана и тематические конференции. Ожидается также прибытие руководителей ведомства двух республик.