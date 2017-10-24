Посмотрите, во что превратился Челябинск, где ждут Путина

21:50 24 октября 2017 0

Челябинск отмывают перед визитом глав двух государств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полмесяца осталось до важнейшего для Челябинска дня. 9 ноября в рамках форума России и Казахстана южноуральскую столицу посетят президенты Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Челябинск принимал глав двух государств в мае 2005 года — тогда их визит планировался оперативно: необходимо было срочно подписать новое соглашение, чтобы жители России и Казахстана могли ездить друг к другу по внутренним паспортам. В этот раз власти имели год, чтобы подготовиться к визиту и привести город в порядок. Насколько это удалось, проверило «URA.RU».

До форума осталось чуть больше двух недель. Самый респектабельный отель Челябинска «Видгоф» на вторую неделю ноября забронирован полностью. Здесь будут селить участников и гостей форума.

В городе наводят последний лоск. Ремонт дорог в Челябинске и трассы от аэропорта, начатый летом, почти закончен, дорожная техника еще остается, наводят последние штрихи. Полностью заменили фонарные столбы по дороге в аэропорт. На трамвайных путях в центре города уложили новую плитку. Переходы в Челябинске на центральных улицах полностью обновили. В ожидании гостей ставят дополнительные видеокамеры.

1/5 Отель «Видгоф», где будут селить участников форума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На центральных улицах и по дороге из аэропорта появились новые остановочные комплексы зеленого цвета. Без изысков, но с крышей, лавочками и урнами. Мнения жителей разделились. Так, сенатор Ирина Гехт выложив в «Фейсбуке» фото такой зеленой остановки, назвала ее «убогой». Ей возражают, что раньше и этого не было, и в целом, хоть «и бедненько, но чистенько». Уже действующие комплексы, с павильонами цветов и сотовой связи, останутся на месте, а дорога из аэропорта уже оборудована новыми остановками.

Согласно тендеру, торговому дому «Завод легких конструкций» (соучредитель фирмы — Константин Шарифуллин, зять бывшего первого вице-губернатора, гендиректора агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова) предстоит оборудовать 97 остановок. Учитывая, что общая сумма тендера, выигранного фирмой Шарифуллина — 27 миллионов рублей, каждая остановка обошлась челябинскому бюджету в 278 тысяч.

1/3 Сенатор Гехт назвала остановки «убогими» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в начале ноября перед самым форумом собираются торжественно открыть памятник премьер-министру царской России Петру Столыпину. Монумент смонтировали 15 сентября. До дня открытия челябинскими властями, 8 ноября, он будет накрыт полотном. Территорию у памятника покрыли новым асфальтом. На набережной появилась тротуарная плитка. Сейчас доделывают спуск к реке, которую летом чистили от водорослей.

1/6 Памятник Петру Столыпину откроют в первый день форума, 8 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Именно к форуму появились чугунные ограждения на Ленина в районе площади Революции, изготовленные руками заключенных ИК №2, под каслинское литье. К приезду гостей в конце августа обустроили литературный сквер. Чем вызвали недовольство автомобилистов, закрыв одну из парковок. Еще один сквер было решено открыть на площади Павших революционеров, пустующей многие годы.

Летом ремонтировали подземные переходы, чего не делали много лет. Ремонт завершился, но потолки в переходах чуть подтекают.

1/6 Из-за ремонта фасада Центробанка закрыт тротуар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа Владимира Путина в Челябинске может быть гораздо шире, чем участие в форуме. Областные власти готовят несколько площадок, которые предложат посетить президенту. Такими площадками могут стать новый областной перинатальный центр и открытая 1 сентября школа в Парковом. Готовят для осмотра жилищный комплекс «Смолинский», где в конце июля уже побывал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Главное совещание, с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, пройдет 9 ноября на «Конаре».