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Главные новости Тюменской области
16:20  30 октября 2017 0

В Тюмени наказали преподавателя, набравшего у студентов взяток на полмиллиона

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Мужчину взяли под стражу в зале судаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени центральный районный суд на восемь лет лишил свободы бывшего заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники ТюмГНГУ (ныне Тюменский индустриальный университет) Владимира Борзых. Преподавателя поймали на взятках в 549 тысяч рублей от студентов-заочников, рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Суд состоялся 30 октября.

В ведомстве сообщили, что в 2013—2014 годах Борзых за взятки от учащихся ставил им положительные отметки за экзамены и зачеты, предоставлял готовые курсовые работы и выпускные квалификационные работы для защиты. Деньги обучающиеся перечисляли на банковскую карту заведующего кафедрой как лично, так и через двух посредников — тоже студентов.

«Суд назначил Борзых восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2,55 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок девять лет», — отметили в прокуратуре.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. У него арестовали два автомобиля, двухкомнатную квартиру и дом с земельным участком в целях обеспечения уплаты штрафа.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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