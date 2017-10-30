В Тюмени центральный районный суд на восемь лет лишил свободы бывшего заведующего кафедрой автоматизации и вычислительной техники ТюмГНГУ (ныне Тюменский индустриальный университет) Владимира Борзых. Преподавателя поймали на взятках в 549 тысяч рублей от студентов-заочников, рассказали в пресс-службе прокуратуры по региону. Суд состоялся 30 октября.
В ведомстве сообщили, что в 2013—2014 годах Борзых за взятки от учащихся ставил им положительные отметки за экзамены и зачеты, предоставлял готовые курсовые работы и выпускные квалификационные работы для защиты. Деньги обучающиеся перечисляли на банковскую карту заведующего кафедрой как лично, так и через двух посредников — тоже студентов.
«Суд назначил Борзых восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2,55 млн рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок девять лет», — отметили в прокуратуре.
Мужчину взяли под стражу в зале суда. У него арестовали два автомобиля, двухкомнатную квартиру и дом с земельным участком в целях обеспечения уплаты штрафа.