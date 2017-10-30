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30 октября 2017
19:18  30 октября 2017 7

«Ну, больной человек, причем здесь свобода слова?» Путин прокомментировал нападение на Фельгенгауэр. ВИДЕО

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Глава государства не видит угрозы свободе совестиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к свободе слова.

«Ну, больной человек пришел, причем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — ответил глава государства члену Совета журналистов Станиславу Кучеру, упомянувшему на встрече с Советом по правам человека этот инцидент.

Журналист указал президенту на ощущение «холодной гражданской войны» и «кампании по преследованию инакомыслящих», пишет RT.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Фельгенгауэр поблагодарила своих спасителей и пообещала найти женщину, которая первая бросилась к ней на помощь.

Нападение на журналистку было совершено 23 октября. Женщине перерезали горло на рабочем месте, в редакции радиостанции. 30 октября в Сети появилось видео нападения, на котором видно, как раненая журналистка бежит по редакции, но работники станции практически не обращают на нее никакого внимания.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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