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30 октября 2017
16:57  30 октября 2017 0

«Захлебывалась кровью». Журналистка Фельгенгауэр рассказала о первых минутах после нападения

Женщина призвала бороться за жизньФото: страничка Фельгенгауэр в соцсети «Фейсбук»

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала о том, что чувствовала в первые минуты после нападения на нее вооруженного ножом мужчины.

Женщина написала на своей страничке в «Фейсбуке» о том, что пережила в минуты нападения, о действиях персонала радиостанции, медиков и случайных очевидцев. Всем им пострадавшая выразила большую признательность и благодарность за спасение.

Одна из незнакомок первой бросилась на помощь журналистке после нападения, когда та пыталась вызвать скорую помощь по телефону.

«Она помогла мне зажимать раны на шее, потому что у меня сил уже не было и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание», — написала Фельгенгауэр, пообещав разыскать одну из своих спасительниц.

Пострадавшая сотрудница радиостанции отметила, что ее сильно поддержали сообщения и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться, и жизни нужно спасать», — пишет Татьяна.

Напомним, что 23 октября в редакцию радиостанции в Москве ворвался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц, атаковавший с ножом Фельгенгауэр. Журналистку доставили в больницу и экстренно прооперировали.

Мотивы преступления до сих пор неизвестны, так как нападавший обвинил журналистку в домогательствах, однако ни разу с ней до этого не встречался. Следователи полагают, что Гриц может симулировать безумие.

Лев Истомин
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