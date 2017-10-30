Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр рассказала о том, что чувствовала в первые минуты после нападения на нее вооруженного ножом мужчины.
Женщина написала на своей страничке в «Фейсбуке» о том, что пережила в минуты нападения, о действиях персонала радиостанции, медиков и случайных очевидцев. Всем им пострадавшая выразила большую признательность и благодарность за спасение.
Одна из незнакомок первой бросилась на помощь журналистке после нападения, когда та пыталась вызвать скорую помощь по телефону.
«Она помогла мне зажимать раны на шее, потому что у меня сил уже не было и я начинала захлебываться кровью. Я просила ее говорить со мной, не давать терять сознание», — написала Фельгенгауэр, пообещав разыскать одну из своих спасительниц.
Пострадавшая сотрудница радиостанции отметила, что ее сильно поддержали сообщения и письма с пожеланиями скорейшего выздоровления.
«Это не банальная вежливость или формальность. Это история о том, что за свою жизнь нужно бороться. Нужно драться, и жизни нужно спасать», — пишет Татьяна.
Напомним, что 23 октября в редакцию радиостанции в Москве ворвался 48-летний гражданин Израиля и России Борис Гриц, атаковавший с ножом Фельгенгауэр. Журналистку доставили в больницу и экстренно прооперировали.
Мотивы преступления до сих пор неизвестны, так как нападавший обвинил журналистку в домогательствах, однако ни разу с ней до этого не встречался. Следователи полагают, что Гриц может симулировать безумие.