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Главные новости Свердловской области
09:56  31 октября 2017 0

Свердловские власти требую усилить «вертикаль Крашенинникова». Депутата Госдумы ждет тяжелый разговор в Екатеринбурге

Заседание екатеринбургской городской думы и информационный час с Павлом Крашенинниковым, крашенинников павел
Созданную Павлом Крашенинниковым «депутатскую вертикаль» хотят превратить в экономический проектФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского Заксобрания второго ноября впервые заслушают информацию о деятельности комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

Как сообщили «URA.RU», с докладом по данному вопросу выступит председатель комитета Павел Крашенинников. Он был избран в федеральный парламент в 2016 году по свердловской территориальной избирательной группе и будет отчитываться перед свердловскими депутатами как представители территории в Москве.

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева "WTF?". Екатеринбург, вегнер вячеслав
Вячеслав Вегнер требует деполитизировать вертикаль Крашенинникова
Фото: Анна Майорова © URA.RU

У свердловских парламентариев накопилось к федеральному коллеге множество вопросов. В частности, Вячеслав Вегнер затронет в ходе разговора проблему низкой эффективности работы возглавляемой Крашенинниковым «депутатской вертикали». Этот проект был создан на выборах в Госдуму. В него были вовлечены свердловские думцы всех уровней власти. Предусматривалось, что они будут совместно ставить проблемы муниципалитетов на областном уровне, а интересы региона лоббировать в Москве.

Однако, по данным депутатов дум ряда муниципалитетов, дело в большинстве случаев ограничилось созданием депутатских приемных на местах. На многих территориях участники «депутатской вертикали» после выборов не появлялись. В частности, они редко встречались с властями Екатеринбурга.

По словам чиновников уральской столицы, на Павле Крашенинникове лежит часть ответственности за то, что в городе так и не заработала в полную силу сеть платных парковок. Представители муниципалитета просили депутата Госдумы пролоббировать поправки к федеральному законодательству, позволяющие муниципалитету получать персональные данные отказывающихся платить за парковки водителей. Без этой информации представители городских властей не знают, кому и по каким адресам высылать приглашения на заседания административных комиссий для оформления штрафов. Но проблема до сих пор не решена.

В тоже время один из федеральных парламентариев заявил «URA.RU», что муниципальные власти сами не стремятся к общению с «депутатской вертикалью»: «За прошедший со дня выборов год ко мне не проступило ни одного официального обращения от представителей муниципальных властей».

«Депутатская вертикаль — нужный и необходимый проект. Но в нем политическую составляющую нужно заменить экономической. Депутатам от Свердловской области необходимо объединить усилия, чтобы выбивать деньги из федерального центра на первоочередные нужды. В том числе, на строительство второй очереди метро в Екатеринбурге. А пока Свердловская область не может попасть даже в ряд федеральных программ. Особенно обидно, когда мы пролетаем мимо денег, которые можно было получить по линии министерства промышленности РФ», — заявил Вячеслав Вегнер.

Дозвониться до Павла Крашенинникова не удалось.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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