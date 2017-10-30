23:07 30 октября 2017 0

Модель выпустят через несколько месяцев Фото: скрин с видео

В России на автополигоне НАМИ провели первые испытания отечественного седана, созданного в рамках проекта «Кортеж». Запись видео попала в Сеть.

Из ролика можно узнать, что длина полноприводного автомобиля составляет 5,5 метра, он оснащен двигателем V8 с турбонадувом, мощность которого составляет 650 лошадиных сил, пишет «Ридус».

Попавший на видео этап испытаний сосредоточен на доводке силового агрегата. «Кортеж „создается на протяжении последних пяти лет по поручению главы государства. В рамках проекта создаются несколько моделей машин представительского класса, в числе которых — лимузин, седан, внедорожник и минивэн.

Первая партия автомобилей будет выпущена в ближайшие месяцы.