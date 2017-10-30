Модель выпустят через несколько месяцев
В России на автополигоне НАМИ провели первые испытания отечественного седана, созданного в рамках проекта «Кортеж». Запись видео попала в Сеть.
Из ролика можно узнать, что длина полноприводного автомобиля составляет 5,5 метра, он оснащен двигателем V8 с турбонадувом, мощность которого составляет 650 лошадиных сил, пишет «Ридус».
Попавший на видео этап испытаний сосредоточен на доводке силового агрегата. «Кортеж „создается на протяжении последних пяти лет по поручению главы государства. В рамках проекта создаются несколько моделей машин представительского класса, в числе которых — лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
Первая партия автомобилей будет выпущена в ближайшие месяцы.