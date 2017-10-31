Осужденный за взятку экс-глава «курганской Рублевки» обжалует приговор в Верховном суде

Бывший глава Кетовского района Александр Носков решил обжаловать приговор по обвинению в получении взяток в Верховном суде. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом «URA.RU».
Экс-глава отметил, что «уже нашел новое дело, но решил отдохнуть недельку». «Впервые за три года выпал такой шанс — побыть дома, заняться домашними делами», — отметил он. По словам Носкова, предложений о трудоустройстве ему поступило очень много. Свой выбор он озвучивать не стал, но подчеркнул, что уезжать из района не собирается.
Носков был признан виновным в том, что, будучи главой Кетовского сельсовета, в 2013 году получил от знакомого три взятки по 100 тысяч рублей. За это он помог купить за бесценок крупные участки под застройку в престижных районах. Земля была выделена под питомник декоративных культур, за нее знакомый Носкова заплатил всего 50 тысяч рублей при реальной стоимости 4 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 3,5 млн рублей и лишил права занимать руководящие должности на три года. Обжаловать приговор в областном суде не удалось.
27 октября Кетовская районная дума официально приняла отставку осужденного главы. Исполняющим обязанности главы района назначен заместитель по ЖКХ Олег Язовских. Ожидается, что конкурс на вакантную должность пройдет через два месяца. В Кетовском районе расположены коттеджные поселки состоятельных курганцев, из-за чего его негласно называют «курганской Рублевкой».