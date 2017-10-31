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31 октября 2017
13:46  31 октября 2017 0

Россияне выбрали звезд, которые выступят в новогоднюю ночь на «Первом канале»

Концерт группировки
В новогоднем эфире «Первого канала» должна выступить группа «Ленинград»Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Первый канал» подвел итоги голосования россиян, выбиравших артистов, которые будут развлекать их в новогоднюю ночь. Опрос проходил в течение нескольких недель в социальной сети «Одноклассники».

Больше всего интернет-пользователи хотят увидеть в «Голубом огоньке» Григория Лепса, за которого отдали большинство голосов. Второе место у украинской певицы Ани Лорак. На третьем — участница шоу «Голос» Наргиз, сообщает телеканал «360». В десятку вошли такие поп-исполнители, как Полина Гагарина, Artik pres. Asti, Alekseev, «Руки Вверх», Светлана Лобода и Алла Пугачева. Кроме того, зрители «Первого канала» должны будут увидеть в новогоднем эфире группировку «Ленинград». А вот кумир молодежи Ольга Бузова оказалась лишь на 33-й позиции, передают «Дни.ру».

Как признают сами интернет-пользователи, целевая аудитория «Одноклассников» — люди зрелого возраста, поэтому и состав новогодней вечеринки «Первого канала» изменился не сильно, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лидеры голосования в «Одноклассниках»
Фото: телеканал 360

Александр Пономарев
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