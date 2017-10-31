Россияне выбрали звезд, которые выступят в новогоднюю ночь на «Первом канале»

«Первый канал» подвел итоги голосования россиян, выбиравших артистов, которые будут развлекать их в новогоднюю ночь. Опрос проходил в течение нескольких недель в социальной сети «Одноклассники».
Больше всего интернет-пользователи хотят увидеть в «Голубом огоньке» Григория Лепса, за которого отдали большинство голосов. Второе место у украинской певицы Ани Лорак. На третьем — участница шоу «Голос» Наргиз, сообщает телеканал «360». В десятку вошли такие поп-исполнители, как Полина Гагарина, Artik pres. Asti, Alekseev, «Руки Вверх», Светлана Лобода и Алла Пугачева. Кроме того, зрители «Первого канала» должны будут увидеть в новогоднем эфире группировку «Ленинград». А вот кумир молодежи Ольга Бузова оказалась лишь на 33-й позиции, передают «Дни.ру».
Как признают сами интернет-пользователи, целевая аудитория «Одноклассников» — люди зрелого возраста, поэтому и состав новогодней вечеринки «Первого канала» изменился не сильно, пишет «Федеральное агентство новостей».