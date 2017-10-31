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31 октября 2017
14:30  31 октября 2017 0

Названы главные признаки супружеской измены

Клипарт, телевизор, долги, ревность, бытовуха, разгром, ссора, засохший букет, увядший, разбитый
Изменники часто устраивают ссорыФото: Максим Егоров © URA.RU

Мужчину, изменяющего своей второй половинке, выдают перемены во внешности, рассказали в компании Lipstick Investigations, специализирующейся на расследовании супружеских измен.

По словам главы компании Дэвида Кинга, заведя роман на стороне, мужчины стараются больше заботиться о себе. Эксперт отметил, что изменник начинает тщательнее бриться, лучше пахнуть и одеваться. Кинг также советует обращать внимание на переписку мужа, отмечает телеканал 360.

Кроме того, изменники постоянно оправдываются и придумывают истории, объясняющие их опоздания, передает Nation News. По мнению Кинга, изменяющие мужья также могут часто гневаться и ругать жену.

Ранее депутат Владимир Петров из Ленинградской области предложил законодательно запретить супружеские измены, писала «Русская Планета».

Олег Теплоухов
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