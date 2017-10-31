Террорист Осмаев связал убийство жены с покушением на Мосийчука

15:21 31 октября 2017 3

Осмаев с женой воевали в Донбассе против самопровозглашенных республик Фото: Соцсети

36-летний уроженец Чечни Адам Осмаев, выживший при покушении под Киевом, но потерявший жену, высказал свою версию случившегося. Он связал стрельбу с покушением на депутата Рады Игоря Мосийчука.

Осмаев считает, что киллеры хотели убить и его и его супругу — 34-летнюю Амину Окуеву. Мужчина заявил, что нападение связано с попыткой покушения на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука, передает «Федеральное агентство новостей». Покушение на парламентария от радикальной партии произошло вечером 25 октября в Киеве. Мосийчук принимал участие в эфире телеканала «Еспрессо». Когда после записи он вышел на улицу, неизвестные привели в действие взрывное устройство. В итоге два человека погибли: охранник депутата и случайный прохожий. Трое, в том числе и сам Мосийчук, были ранены. Именно с этим нападением и связал Осмаев совершенное на него нападение.

Между тем генеральная прокуратура Украины сообщила, что существует несколько версий покушения на Адама Осмаева, в результате которого погибла его жена — 34-летняя Амина Окуева. Ни одна из существующих версий не разглашается, уточняет «Национальная служба новостей».

Российские эксперты, в свою очередь, предполагают, что на Украине растет число криминальных разборок в стиле 90-х и случившаяся — одна из них. «Они участники боевых действий, диверсий, покушений на жизнь других людей. Причем оба Осмаевых, особенно Амина, наслаждались своим образом жизни, выставляли именно эту кровавую ее сторону напоказ. У них было много врагов», — считает политолог Игорь Рябов.

Машина, в которой ехал террорист с женой Фото: Ротан Крымский, Фейсбук

Осмаев был объявлен в федеральный розыск в 2007 году, после того как ФСБ предотвратила в Москве теракт чеченских террористов. В 2012 году в Одессе была проведена совместная операция СБУ и ФСБ, во время которой удалось задержать Осмаева. Украинские власти отказались экстрадировать Осмаева в Россию и осудили его за организацию покушения на Путина во время предстоящего его визита на Украину. Террорист отбывал срок, но после госпереворота был освобожден новыми властями и возглавил мусульманский батальон имени Джохара Дудаева, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

Напомним, автомобиль Осмаева был обстрелян из автомата вечером 30 октября возле поселка Глеваха в Киевской области. Погибла его жена — в нее попало шесть пуль. Сам мужчина ранен, но жив.