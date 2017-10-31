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Главные новости Пермского края
15:29  31 октября 2017 0

Пермские следователи возбудили уголовное дело из-за гибели юной модели в Китае

Конкурс модельеров
Говорят, в Китае любят русских моделей, но работать там очень тяжелоФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Перми по факту смерти несовершеннолетней модели возбуждено уголовное дело. Китайская сторона пока дела не возбудила, но пермские следователи уже обратились за помощью к коллегам в КНР.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Пока подозреваемых в гибели юной модели в Китае нет. «Мы расследуем все условия жизни и деятельности девочки. В том числе проверяется деятельность агентства, где она училась. Уже можно сказать, что ребенок воспитывался в благополучной семье. Остальные подробности мы пока не комментируем. В том числе — была ли все-таки у нее страховка или нет», — рассказали «URA.RU» в следственном отделе Дзержинского района Перми. Ранее в СМИ появилась информация, что к расследованию гибели юной модели подключилась пермская прокуратура, но в ведомстве ее опровергли.

Напомним, девочка работала в Шанхае моделью. Ей стало плохо. Ребенка госпитализировали с температурой под 40 градусов. Спустя два дня она скончалась. Сначала причиной смерти девочки называли менингит, потом — полиорганную недостаточность, инфекционное поражение нервной системы и сепсис. Есть информация, что подросток работал по 13 часов в день. Многие модели подтверждают, что условия работы в азиатских странах, и правда, суровые. Однако коллега юной пермячки, манекенщик Александр, говорит, что в 13-часовом показе работа модели занимает не так уж много. По его словам, девочка не жаловалась на условия труда.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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