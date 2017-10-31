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31 октября 2017
16:08  31 октября 2017 0

Полиция начала проверку деятельности руководства «Промсвязьбанка»

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, кинологи, полиция, 18 школа
Акционер «Русмолоко» пожаловался на мошенничествоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Миноритарный акционер компании «Русмолоко» Валерий Гличиянс заявил о мошенничестве со стороны председателя правления «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по его заявлению.

«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и „рейдерском захвате“ компании „Русмолоко“, поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», — приводит «Интерфакс» слова неназванного источника, знакомого с ситуацией.

По данным агентства, Валерий Гличиянс обвиняет Дмитрия Ананьева в том, что тот организовал мошенническую схему для вывода активов и банкротства предприятия. По мнению бизнесмена, руководство «Промсвязьбанка» в сговоре с гендиректором «Русмолока» Алексеем Ледневым организовали «зеркальную» структуру компании. Этой организации был выдан кредит на 500 млн. рублей, на эти деньги были выкуплены все активы старой компании, а также переманены все сотрудники.

В пресс-службе «Промсвязьбанка» заявили, что речь идет о споре внутри компании «Русмолоко», к которому финансовая организация не имеет отношения. При этом использование названия банка и его руководителей расценили как попытку манипулирования общественным мнением и не более того.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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