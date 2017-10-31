17:04 31 октября 2017 0

Основательнице «Малины» Ольге Чебыкиной теперь сложнее рассчитаться с долгами: потерян главный клиент — власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургскому телеканалу «Малина» закрыли доступ к бюджетным деньгам. По информации «URA.RU» от источника в администрации свердловского губернатора, канал попал в стоп-листы по всем госконтрактам. Это решение ставит под вопрос существование единственного в регионе интернет-телевидения.

Проект Malina.am, который изначально назывался «Е2Е4», основали журналистки Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай в начале 2013 года. Девушки планировали создать региональный аналог телеканала «Дождь», особо популярного в то время. Однако формат не был выдержан: видеопроекты «Малины» больше походили на пиар, нежели на журналистику.

«Малина» не раз демонстрировала свое лояльное отношение к свердловским властям. На интервью к ведущим неоднократно приходили представители свердловского кабмина: первый замгубернатора Алексей Орлов, министр финансов Галина Кулаченко, министр спорта Леонид Рапопорт, замгубернатора Александр Высокинский и другие.

Для развития «Малины» областные власти обеспечили журналисткам заем от «Четвертого канала» в размере 21,5 миллиона рублей. Деньги переводились на ООО «Малина Медиа», которое должно 20,5 миллиона по сей день. При этом все имущество интернет-проекта оказалось в собственности ООО «ТК „Малина“», которое юридически никому ничего не должно. Так, у основательниц «Малины» случился конфликт с руководством «Четвертого канала» (принадлежит Свердловской области).

«Сейчас «Малину» внесли в «стоп-листы». Об этом предупреждены все главные распорядители бюджетных средств.

Почти уверен, что телеканал больше не появится на «Иннопроме» в качестве информпартнера. Его заменят лояльные ОТВ и ТАСС. В последнем случае, это плата Марии Картуз (бывший пресс-секретарь губернатора) за отставку», — пояснил источник в администрации губернатора. Он также уточнил, что на решении отлучить «Малину» от бюджетных денег настаивал лично руководитель департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.

Источники агентства в администрации рассказывают, что Иванов ведет кампанию по оптимизации рынка свердловских СМИ.

С подачи Иванова был закрыт убыточный «Уральский рабочий», расторгнуты госконтракты с информационными агентствами «Уралинформбюро» и «Накануне.ру».

«Проект Чебыкиной, по мнению Иванова, не может похвастаться ничем, кроме скандалов: как финансовых, так и личных. Поэтому он исключает все возможные варианты финансирования проекта», — пояснил собеседник агентства.

В беседе с «URA.RU» Александр Иванов объяснил, что о стоп-листах речи не идет, но свердловских министров действительно ознакомили с финансовыми проблемами «Малины», ее неразберихой в юридических лицах и тем информационным шумом, который развернулся вокруг компании. «Что касается конкурсных процедур, то ни о каком ограничении конкуренции речи нет. А вот при заключении небольших договоров, где нет конкурсов, всем ГРБС рекомендовано обращать внимание на риски, которые могут возникнуть», — пояснил Иванов.

Ольга Чебыкина опровергла заинтересованность «Малины» в госконтрактах. «Я поздравляю ДИП с грандиозной успешной операцией. Так и вижу картину, как несколько мужчин при должностях и в пиджаках устроили одностороннюю возню относительно меня лично и нашей микроскопической компании, тратя на это свое рабочее время, оплаченное налогоплательщиками. Но госконтракты нас не интересуют», — пояснила журналистка.