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31 октября 2017
18:10  31 октября 2017 0

Производитель «Кириешек» стал долларовым миллиардером

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Воспользовавшись ситуацией в экономике, Денис Штенгелов укрепил свой бизнесФото: Pixabay

Состояние владельца «КДВ групп» (бренды «Кириешки», «Три корочки», «Бабкины семечки», «Яшкино») Дениса Штенгелова превысило один миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Издание пишет, что бизнесмен выгодно использовал экономическую ситуацию в России.

«Штенгелов использовал рецессию для того, чтобы расширить и серьезно укрепить свой бизнес», — цитирует Bloomberg управляющего партнера консалтинговой компании Walnut Capital Артема Моторного.

Штенгелов основал томскую «КДВ групп» в 1997 году, сейчас она объединяет 11 фабрик, которые производят продукцию более чем 20 брендов. Среди них сухарики «Кириешки», вафли «Яшкино», чипсы «Чипсоны», попкорн «Бомбастер» и «Бабкины семечки».

«КДВ групп» реализует продукцию не только в России, но и экспортирует ее в ряд стран СНГ. С 2013 года выручка холдинга увеличилась более чем вдвое — с 43 млрд рублей до 95 млрд рублей.

Виктор Дорофеев
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