Состояние владельца «КДВ групп» (бренды «Кириешки», «Три корочки», «Бабкины семечки», «Яшкино») Дениса Штенгелова превысило один миллиард долларов, сообщает Bloomberg. Издание пишет, что бизнесмен выгодно использовал экономическую ситуацию в России.
«Штенгелов использовал рецессию для того, чтобы расширить и серьезно укрепить свой бизнес», — цитирует Bloomberg управляющего партнера консалтинговой компании Walnut Capital Артема Моторного.
Штенгелов основал томскую «КДВ групп» в 1997 году, сейчас она объединяет 11 фабрик, которые производят продукцию более чем 20 брендов. Среди них сухарики «Кириешки», вафли «Яшкино», чипсы «Чипсоны», попкорн «Бомбастер» и «Бабкины семечки».
«КДВ групп» реализует продукцию не только в России, но и экспортирует ее в ряд стран СНГ. С 2013 года выручка холдинга увеличилась более чем вдвое — с 43 млрд рублей до 95 млрд рублей.