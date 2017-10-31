Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего главы «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает RT. По словам пресс-секретаря суда, под арестом Бакай будет содержаться до 12 ноября.
Ранее в СМИ появлялась информация, что дело о мошенничестве могло быть возбуждено по заявлению Алишера Усманова, которому Бакай не вернул 9 миллионов долларов долга. Как сообщает РБК, в последние несколько лет экс-глава «Нафтогаза» постоянно находился в разъездах между Москвой и ОАЭ и регулярно занимал деньги у знакомых.
Игорь Бакай возглавлял правление «Нафтогаза» с 1998 по 2000 годы, затем с 2003-го по 2004-й руководил Госуправлением делами Украины. В конце 2004 года вместе с семьей переехал в Россию.