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31 октября 2017
18:45  31 октября 2017 0

Бывший глава «Нафтогаза Украины» арестован в Москве по обвинению в мошенничестве

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Больше десяти лет предприниматель катался на курорты, занимая деньги у знакомыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таганский районный суд Москвы принял решение об аресте бывшего главы «Нафтогаза Украины» Игоря Бакая. Предприниматель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает RT. По словам пресс-секретаря суда, под арестом Бакай будет содержаться до 12 ноября.

Ранее в СМИ появлялась информация, что дело о мошенничестве могло быть возбуждено по заявлению Алишера Усманова, которому Бакай не вернул 9 миллионов долларов долга. Как сообщает РБК, в последние несколько лет экс-глава «Нафтогаза» постоянно находился в разъездах между Москвой и ОАЭ и регулярно занимал деньги у знакомых.

Игорь Бакай возглавлял правление «Нафтогаза» с 1998 по 2000 годы, затем с 2003-го по 2004-й руководил Госуправлением делами Украины. В конце 2004 года вместе с семьей переехал в Россию.

Игорь Чукреев
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