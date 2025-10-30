Что нельзя делать в Луков день 31 октября: история, традиции и обычаи праздника

Православная церковь в этот день вспоминала апостола Луку Фото: Илья Московец © URA.RU

31 октября (18 октября по старому стилю) Православная церковь чтит память апостола Луки, автора одного из четырех Евангелий. В народной традиции праздник получил название Луков день. На Руси с ним связывали большое количество традиций, обычаев, примет и запретов. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто такой апостол Лука

Апостол Лука известен как один из семидесяти первых учеников Христа, ближайший спутник апостола Павла и автор двух книг Нового Завета — Евангелия от Луки и Деяний святых апостолов. Согласно посланию к Колоссянам, он был врачом, возможно, судовым доктором. Некоторые древние источники утверждают, что Лука также обладал юридическими знаниями и сопровождал Павла не только как ученик, но и как правовед.

В православной и католической традициях евангелист Лука почитается не только как проповедник, но и как первый иконописец, покровитель врачей, живописцев и ученых.

По преданию, Лука родился в Антиохии Сирийской и принадлежал к греческой, образованной среде. Его имя упоминается в посланиях апостола Павла к Филимону, Тимофею и Колоссянам. Считается, что Лука был единственным автором Нового Завета, не принадлежавшим к еврейскому народу.

Икона евангелиста Луки из монастыря Ставроникита, Афон

Он вошел в число семидесяти учеников, которых Христос отправил с первой проповедью о Царствии Небесном. Позже стал сподвижником Павла и участвовал во втором миссионерском путешествии апостола. После мученической смерти Павла Лука продолжил проповедовать — посетил Ахайю, Египет, Ливию и Фиваиду. В греческом городе Фивы в возрасте 84 лет он принял мученическую смерть.

Символом Луки считается крылатый телец — образ, заимствованный из видения пророка Иезекииля. Телец, животное жертвенное, отражает центральную тему Евангелия Луки — жертву и сострадание Христа.

На протяжении веков многие города заявляли о том, что хранят мощи апостола Луки. Французские исследователи XIX века насчитывали восемь тел и девять голов, выдававшихся за реликвии святого.

В 1998 году саркофаг с предполагаемыми мощами, находившийся в базилике Святой Иустины в итальянской Падуе, был вскрыт. Международная комиссия, исследовавшая останки, пришла к выводу: нет оснований отрицать, что они действительно принадлежат апостолу Луке.

Христианская традиция утверждает, что именно Лука создал первые иконы: изображение Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла. Эти иконы стали основой канона христианской иконописи.

Лука и его символ телец

На Руси насчитывается около десяти икон, приписываемых руке святого Луки; еще больше хранится на Афоне и в Европе. Восьмь таких образов находятся в Риме.

Празднование святого Луки 31 октября посвящено благодарности за дар Божьего слова и за милосердие, которым проникнуто его Евангелие. В этот день в храмах совершаются службы о здравии и исцелении больных. Святого почитают как покровителя врачей, художников, иконописцев и проповедников.

Верующие обращаются к нему с молитвами о духовной поддержке, вдохновении, исцелении и внутреннем мире. Лука напоминает врачам о сострадании, а художникам — о чистоте вдохновения и служении красоте во имя добра.

Луков день: народные традиции и приметы

На Руси 31 октября отмечали Луков или Лукин день — время, когда, по поверью, святой Лука «замыкает осень» и «врачует» все живое. Люди благодарили Бога за прожитый год и просили здоровья на зиму.

Хозяйки пекли хлеб и лепешки с медом, готовили целебные отвары. Особым угощением считалась «лукинская каша» из ячменя и меда — «чтобы тело укрепилось и душа повеселела».

Если день выдавался теплым — ожидали мягкой зимы, а мороз и ясное небо сулили долгие холода. Врачей и знахарей чествовали, несли им дары и благодарили за исцеления.

Торговля луком не приносила больших денег, но продукт был незаменим в русской кухне

В этот день проходили «луковые ярмарки». Торговля луком не приносила богатства, но без этого овоща не обходился ни один русский стол.

Девушки гадали на луковицах: если после снятия шелухи на ней оставалось три слоя, это предвещало скорую свадьбу. Шелуху хранили до Пасхи — если не пропадет, значит, желание исполнится.

Существовало несколько народных примет, связанных с Луковым днем. Полагали, к примеру, что если в луковице видно много колец, то это знаменует сильные морозы. Увидеть умывающуюся кошку означало выпадение снега, а если она спала, свернувшись калачиком, то ждать оттепель.

Яркая луна на небе предвещала ясные дни, а если ее почти не было видно, то ожидали дожди. Кроме того, если комары еще летали в воздухе, то говорили, что зима будет мягкая.

Что нельзя делать 31 октября

Главное, во что верили, — это охрана покоя. Поэтому ни в коем случае нельзя было в этот день ссориться, шуметь и ругаться — считалось, что злость, проявленная в Луков день, «прилипнет» к дому на целый год.

31 октября не оставляли белье на улице после заката — верили, что духи, бродящие в этот день, могут «впитать» тревогу в ткань. Не брали и не давали в долг, особенно деньги или соль — это грозило потерями.