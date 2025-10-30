Российский посол в США назвал приглашение в сенат провокацией
Дарчиев подчеркнул, что подобные инициативы служат отвлечению от совершаемых ВСУ преступлений
Инициатива американских сенаторов о приглашении российского посла в сенат США — это провокация, предпринятая по заказу киевских властей. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.
«Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), продвигающий законопроект о признании России „государством-спонсором терроризма“ под фальшивым предлогом „похищения“ украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве», — говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства. Дарчиев также подчеркнул, что подобные инициативы служат отвлечению внимания мировой общественности от совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения.
Сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц выступили с предложением пригласить Александра Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате Конгресса США. Темой слушаний должны были стать действия России на территории Украины, в частности вопросы, связанные с «похищением» украинских детей.
Отдельное внимание Дарчиев уделил теме, касающейся детей, оказавшихся в зоне боевых действий. Со слов дипломата, российская сторона неоднократно разъясняла ситуацию и предпринимала шаги по воссоединению семей. Дарчиев утверждает, что Москва настойчиво предлагала Киеву передать конкретные списки детей вместо «тиражирования недостоверной информации о якобы 20 тысячах „украденных“ малолетних граждан Украины». В июне 2025 года Украина передала России перечень из 339 имен детей. Однако, при проверке выяснилось, что треть этих данных не соответствует действительности.
