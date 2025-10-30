Российский посол в США назвал приглашение в сенат провокацией

Дарчиев подчеркнул, что подобные инициативы служат отвлечению от совершаемых ВСУ преступлений Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Инициатива американских сенаторов о приглашении российского посла в сенат США — это провокация, предпринятая по заказу киевских властей. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев.

«Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), продвигающий законопроект о признании России „государством-спонсором терроризма“ под фальшивым предлогом „похищения“ украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве», — говорится в распространенном посольством России в США заявлении главы диппредставительства. Дарчиев также подчеркнул, что подобные инициативы служат отвлечению внимания мировой общественности от совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения.

Сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц выступили с предложением пригласить Александра Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате Конгресса США. Темой слушаний должны были стать действия России на территории Украины, в частности вопросы, связанные с «похищением» украинских детей.

Продолжение после рекламы