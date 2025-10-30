ВСУ атакуют Брянскую область: карта БПЛА на 30 октября

Наибольшее число БПЛА было перехвачено над Брянской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 30 октября над российскими регионами было сбито 170 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, наибольшее число было перехвачено над Брянской областью — 48 беспилотников. Согласно сообщению губернатора Александра Богомаза, пострадавших в результате нападения нет. Атаке ВСУ также подверглись и другие российские регионы. Карта атак дронов на 30 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: URA.RU

Брянская область

Наибольшее число беспилотников ВСУ было перехвачено над территорией Брянской области. Согласно сообщению Минобороны РФ, над регионом было сбито 48 БПЛА.

Глава региона Александр Богомаз подтвердил информацию в своем telegram-канале. Он отметил, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет.

Воронежская область

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежской областью был сбит 21 украинский БПЛА. Произошло это в восьми районах и в одном округе.

Пострадавших нет. Однако повреждено остекление и кровля пяти частных домов и один автомобиль. Стекла были разбиты и в здании сельхозпредприятия и спортзале школы.

Нижегородская область

В Нижегородской области было перехвачено 16 беспилотников ВСУ. Согласно информации, пострадавших в результате атаки нет. Повреждение получил лишь один объект инженерной инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

Калужская область

15 беспилотников было уничтожено над тремя муниципальными округами Калужской области и окраинами Калуги и Обнинска. Согласно заявлению главы региона Владислава Шапши, они перехвачены над Боровским, Думиничским и Кировским районами. По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ростовская область

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о перехваченных БПЛА над Ростовской областью, а именно над Верхнедонском, Чертковском и и Шолоховском районах. По его словам, в двух домах выбиты окна. Тем временем пострадавших нет. Над регионом сбито 14 БПЛА.

Курская область

В небе над Курской областью также уничтожили беспилотники ВСУ. Согласно информации ведомства, 10 беспилотников было уничтожено над регионом.

Москва

Согласно сводке Минобороны РФ, над Московской областью было перехвачено девять украинских БПЛА. Среди них шесть направлялись в сторону Москвы.

О перехвате дронов, летевших в сторону Москвы ночью сообщал и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте работали специалисты экстренных служб.

Тульская область

В ночь над регионом было перехвачено девять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Меляев. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Также не зафиксировано никаких повреждений зданий.

Рязанская область

В небе над Рязанской областью средствами ПВО было сбито пять беспилотников ВСУ. Пострадавших или ущерба в результате нападения нет. Об этом рассказал глава региона Павел Малков.

Волгоградская область

В Волгоградской области также были сбиты украинские БПЛА. Согласно заявлению губернатора Андрея Бочарова, никаких повреждений и пострадавших в результате атаки нет. По информации Минобороны РФ, над регионом перехватили пять беспилотников.

Новгородская область

За ночь над Новгородской областью было перехвачено пять украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов, отметив отсутствие пострадавших. Сделал он это в своем telegram-канале.

Белгородская область

В Минобороны РФ сообщили о нападении ВСУ на Белгородскую область. Там также сбито пять беспилотников ВСУ.

Орловская область и Республика Крым

Над Орловской областью и над Крымом было перехвачено по четыре украинских БПЛА. Это следует из сводки ведомства.

Липецкая область