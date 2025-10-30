В Кремле ответили, планируется ли разговор Путина и Трампа
Переговоры пока не планируются, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В ближайшее время проведение телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет», — заявил Песков. Его слова приводят РИА Новости.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что встреча Путина и Трампа зависит от инициатора — последнего. Он это объяснил тем, что американский лидер сказал об отмене переговоров, а позже появилась информация о переносе.
