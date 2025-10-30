Трамп рассказал свои впечатления от встречи с лидером Китая

Трамп объявил о благодарности лидеру Китая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина была замечательной. Об этом заявил американский лидер.

«У меня была поистине замечательная встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем. Между нашими двумя странами существует огромное уважение, и то, что только что произошло, только усилит его», — написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что стороны пришли к согласию по многим очень важным вопросам, а оставшаяся часть близка к разрешению. Трамп добавил: для него «большая честь, что Си Цзиньпин разрешил Китаю начать закупку огромного количества соевых бобов, сорго и других сельскохозяйственных продуктов», что, по прогнозам президента США, сделает американских фермеров очень довольными. Трамп также поблагодарил Си за разрешение о продолжении поставок редкоземельных металлов и пособничество Вашингтону за китайский наркотрафик.

Продолжение после рекламы