«Лукойл» раскрыл покупателя своих зарубежных активов

Российская нефтяная компания ПАО «Лукойл» получила официальное предложение от Gunvor Group Ltd. о приобретении зарубежных активов. Об этом сообщил пресс-центр компании.
«ПАО „ЛУКОЙЛ“ сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH — 100% дочернее общество ПАО „ЛУКОЙЛ“, владеющее всеми зарубежными активами группы», — говорится на официальном сайте компании. Ключевые коммерческие условия сделки были согласованы сторонами заранее. Продажа иностранных активов напрямую связана с введением ограничительных мер против ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних структур.
ПАО «ЛУКОЙЛ» уже дал согласие на предложение и обязался не вести переговоры о продаже зарубежных активов с другими потенциальными покупателями. Окончательное заключение сделки обусловлено выполнением ряда отлагательных условий. В первую очередь, необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), а также, при необходимости, другие лицензии, разрешения и согласования в соответствующих юрисдикциях.
Gunvor Group Ltd. — один из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров, с широкой международной сетью и опытом работы с активами в различных юрисдикциях. Заявленный интерес к приобретению международных активов «Лукойл» может увеличить масштабы деятельности Gunvor и укрепить ее позиции на рынке.
