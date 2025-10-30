«Лукойл» раскрыл покупателя своих зарубежных активов

Ключевые коммерческие условия сделки были согласованы сторонами заранее Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Российская нефтяная компания ПАО «Лукойл» получила официальное предложение от Gunvor Group Ltd. о приобретении зарубежных активов. Об этом сообщил пресс-центр компании.

«ПАО „ЛУКОЙЛ“ сообщает о получении от Gunvor Group Ltd. предложения о приобретении LUKOIL International GmbH — 100% дочернее общество ПАО „ЛУКОЙЛ“, владеющее всеми зарубежными активами группы», — говорится на официальном сайте компании. Ключевые коммерческие условия сделки были согласованы сторонами заранее. Продажа иностранных активов напрямую связана с введением ограничительных мер против ПАО «ЛУКОЙЛ» и его дочерних структур.

ПАО «ЛУКОЙЛ» уже дал согласие на предложение и обязался не вести переговоры о продаже зарубежных активов с другими потенциальными покупателями. Окончательное заключение сделки обусловлено выполнением ряда отлагательных условий. В первую очередь, необходимо получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC), а также, при необходимости, другие лицензии, разрешения и согласования в соответствующих юрисдикциях.

Продолжение после рекламы