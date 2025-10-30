Politico подвело грустный итог переговоров по замороженным российским активам
Евросоюз не решается вынести новые решения по российским активам
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Переговоры между послами государств-членов Евросоюза по вопросу о возможном изъятии российских активов, замороженных на территории Европы, вновь завершились без ощутимых результатов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники.
«По словам трех дипломатов, с которыми пообщался Playbook, ничего нового не появилось. Все по-прежнему выжидают», — отмечает Politico. Журнал подчеркивает, что подготовка официального документа с возможными вариантами дальнейших действий еще продолжается, но сроки его публикации пока остаются неясными.
Встреча состоялась 29 октября. Ни один из представителей стран ЕС не выступил с однозначной поддержкой предложения об одновременном изъятии российских активов.
В последние месяцы обсуждения этой темы активизировались: западные власти ищут способ финансовой поддержки Украины за счет средств, ранее замороженных в рамках санкционного давления на Россию. Однако среди участниц Евросоюза сохраняются разногласия как по юридическим аспектам такого шага, так и по практическим инструментам реализации. Ранее Москва неоднократно заявляла, что изъятие ее государственных активов будет расценено как кража, и в ответ Россия примет жесткие меры.
