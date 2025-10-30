Экс-советник президента Казахстана погиб во время драки
30 октября 2025 в 13:12
Драка между двумя мужчинами произошла в Астане. Как отмечают местные СМИ, среди участников потасовки был бывший советник президента Казахстана Ержан Бабакумаров. Он погиб из-за серьезных травм. На момент смерти бывшему политику было 56 лет. Местная полиция возбудила уголовное дело.
