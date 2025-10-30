Орбан: Украина могла быть замешана во взрыве на венгерском НПЗ с нефтью России
Орбан заявил о ходе расследования взрыва на НПЗ в Венгрии
Украина может быть причастна ко взрыву на одном из крупнейших предприятий по переработке нефти в Венгрии, который использовал российскую нефть. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод „Дружба“. Будем надеяться, что это не так [в этот раз]», — сказал Виктор Орбан, его слова приводит венгерская газета Magyar Nemzet.
Он отметил, что расследование идет полным ходом, и сейчас нельзя точно сказать, чем был вызван взрыв: несчастным случаем, неисправностью или внешним нападением. Орбан подчеркнул, что никаких версий нельзя исключать. По его словам, это происшествие угрожает безопасности не только Венгрии, но и всей Центральной Европы, поэтому страна должна предвосхитить такие события в будущем. По данным премьера страны, цены на топливо уже подскочили, это необходимо для стабилизации ситуации.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, принадлежащем нефтегазовой компании MOL, произошел вечером 20 октября 2025 года. За ним последовал крупный пожар на одном из дистилляционных установок, куда нефть поступает впервые на переработку. Огонь потушили за два часа, никто не пострадал.
