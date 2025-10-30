Орбан: Украина могла быть замешана во взрыве на венгерском НПЗ с нефтью России

Орбан заявил о ходе расследования взрыва на НПЗ в Венгрии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина может быть причастна ко взрыву на одном из крупнейших предприятий по переработке нефти в Венгрии, который использовал российскую нефть. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Министр иностранных дел Польши посоветовал украинцам взорвать нефтепровод „Дружба“. Будем надеяться, что это не так [в этот раз]», — сказал Виктор Орбан, его слова приводит венгерская газета Magyar Nemzet.

Он отметил, что расследование идет полным ходом, и сейчас нельзя точно сказать, чем был вызван взрыв: несчастным случаем, неисправностью или внешним нападением. Орбан подчеркнул, что никаких версий нельзя исключать. По его словам, это происшествие угрожает безопасности не только Венгрии, но и всей Центральной Европы, поэтому страна должна предвосхитить такие события в будущем. По данным премьера страны, цены на топливо уже подскочили, это необходимо для стабилизации ситуации.

