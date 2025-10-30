Два телефона и находки в тайге: СК раскрыл новые детали загадочного исчезновения Усольцевых

Красноярская тайга продолжает хранить тайну исчезновения Усольцевых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деле исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появились новые детали. Установлено, что у Сергея было мобильных телефона. Кроме того, в СК ответили на сообщения о новых находках в зоне поиска пропавших туристов.

Новая волна слухов

История исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжает обрастать слухами и домыслами. В начале недели в тематических чатах и социальных сетях появилась информация о якобы найденных личных вещах пропавших туристов — куртке и рюкзаке. Посты с этими заявлениями быстро разлетелись по интернету, вызвав новую волну обсуждений и догадок.

Однако участники поисковой операции заявили, что сообщения о находках не соответствуют действительности. Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина пояснила в беседе с aif.ru, что никаких подтверждений этой информации нет, а появившиеся публикации являются ложными.

Этой же позиции придерживается турист и альпинист Алексей Кулеш, принимавший непосредственное участие в поисках. Он отметил, что до настоящего момента никаких предметов, артефактов или следов, принадлежащих пропавшим, обнаружено не было. По его словам, вся информация о якобы найденных вещах — не более чем фейки и кликбейтные вбросы.

Следственный комитет опроверг слухи о находках

После появления сообщений о «новых уликах» в Сети представители Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии также прокомментировали ситуацию aif.ru. Пресс-секретарь ведомства Юлия Арбузова подчеркнула, что никаких вещей семьи Усольцевых на месте поисков не обнаружено.

Таким образом, информация о найденных куртке и рюкзаке не имеет под собой оснований, а поисковая операция продолжается в прежнем режиме.

Два телефона и загадочная активность в соцсетях

Еще одна деталь, вызвавшая оживленные споры среди пользователей, касается активности страницы Сергея Усольцева во «ВКонтакте» спустя неделю после исчезновения.

В СК объяснили, что у мужчины было два мобильных телефона — личный и рабочий. По словам представителей ведомства, именно с рабочего устройства, которое, возможно, находилось не при Сергее, кто-то мог войти на его страницу 3 октября. Ведомство подчеркнуло, что это не свидетельствует о том, что мужчина был жив и пользовался интернетом — речь могла идти о техническом доступе с другого устройства.

Месяц без следов

Прошло уже более месяца с момента, как семья Усольцевых — Сергей, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина — отправились в поход в красноярскую тайгу. Они вышли на маршрут 28 сентября и вскоре перестали выходить на связь.

Сразу после этого начались масштабные поиски, в которых участвовали спасатели, добровольцы и профессиональные туристы. В пиковые дни в операции было задействовано до 1500 человек. Несмотря на огромные усилия, никаких следов семьи до сих пор не найдено.